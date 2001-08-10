Как защитить парковочное оборудование при подтоплении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Климат нашей планеты меняется все больше и больше. Серьезные климатические изменения происходят и в России: стоит аномальная жара, за сутки выпадают месячные нормы осадков.

В 2020 году в Красногорске случился сильнейший ливень, с которым не справилась канализационная система города. Вода хлынула в пустые пространства, расположенные ниже уровня земли, и в частности, затопила подземную парковку, находящуюся в одном из жилых комплексов. На самой парковке вода поднялась до уровня в полметра. Все автомобили, которые не успели вовремя эвакуировать, и оборудование стоянки серьезно пострадали.

Единственное, что не пострадало — элементы парковочного оборудования, изготовленные из прочной резины: колесоотбойники, стеновые демпферы, лежачие полицейские. Они даже стали чище!

Ни один объект, расположенный под землей, не застрахован от аналогичных случаев. Мы не можем предсказать аномальные осадки — на то они и аномальные. Прорывы крупных труб водоснабжения, которые тоже могут стать причиной подтопления, также случаются внезапно. А что еще хуже, при подтоплении вода успевает пройти по трубам ливневок, где за зиму скапливаются агрессивные противогололедные реагенты. На выходе получается химический раствор, способный "убить" любые металлические элементы. Поэтому при проектировании подземных объектов следует иметь в виду возможность возникновения таких чрезвычайных ситуаций и планировать защиту от них.

Как защитить подземные парковки от подтопления?

Чтобы минимизировать ущерб от такой чрезвычайной ситуации, следует выбирать для оснащения парковок оборудование, которое не пострадает от высокого уровня воды. Для этого оно не должно быть изготовлено из металла, который подвержен коррозии. К счастью, современное парковочное оборудование чаще изготавливается из полимерно-песчаной смеси или резины. Эти материалы не подвержены воздействию влаги и разнообразных химических реагентов. Из них могут изготавливаться:

лежачие полицейские различных габаритов;

отбойники для колес;

элементы защиты колонн, углов, стен.

Важный момент: резиновые демпферы могут крепиться к стенам на клей. Если парковка будет затоплена, клеевой слой растворится и защитные элементы попросту отвалятся. Чтобы избежать такого неприятного развития событий, лучше выбрать изделия, которые крепятся при помощи шуруп-дюбелей. Такое крепление самое надежное и хорошо противостоит даже сложным эксплуатационным условиям.