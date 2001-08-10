Почему проверку «Тайный покупатель» следует заказать в специализированной компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прогрессивные предприниматели постоянно заботятся о том, чтобы повышать качество реализуемой продукции и сервиса в целом. Для этого применяются различные инструменты. И в качестве отправной точки используется объективная оценка качества работы персонала, оформления магазина, салона, АЗС, СТО и др. Для ее получения проводится проверка «Тайным покупателем» - ctrlservice.ru/services-control-mystery-shopper.

Суть данной услуги заключается в том, что объект компании посещает опытный аудитор. Агент имеет при себе анкету, в которой перечислено множество пунктов. Он действует под видом обычного клиента и оценивает как персонал, так и сам объект по ряду параметров. После этого выставляются отметки по каждому пункту. В результате предприниматель (заказчик) получает подробный отчет. Оценка на основании заполненной анкеты является достаточно объективной, ведь проверяемый персонал не ведает о том, что подвергается аудиту.

Для проведения такой проверки можно нанять фрилансера или вообще привлечь к работе друга. Но качество аудита при данном подходе редко оказывается удовлетворительным. В любом деле нужен опыт. А при оценке качества работы персонала и сервиса в целом – и подавно. Услугу «Тайный покупатель» рекомендуется заказывать в специализированной компании - ctrlservice.ru. И ниже мы рассмотрим основные аргументы в пользу такого решения.

5 причин обратиться к профессиональному подрядчику

Заказывая услуги в специализированной компании, предприниматель использует важные преимущества:

Многолетний опыт. Подрядчик-профессионал, который работает далеко не первый год, имеет в активе десятки, сотни и даже тысячи завершенных проектов. Поэтому он ясно понимает, какая стратегия аудита окажется наиболее подходящей для конкретного объекта, с учетом поставленных задач и целей.

Подрядчик-профессионал, который работает далеко не первый год, имеет в активе десятки, сотни и даже тысячи завершенных проектов. Поэтому он ясно понимает, какая стратегия аудита окажется наиболее подходящей для конкретного объекта, с учетом поставленных задач и целей. Различные варианты проверок . Аудиту таинственным гостем подвергается персонал компании, оформление торгового зала, качество работы мерчендайзеров и др. Также проводятся комплексные проверки. Опытный подрядчик реализует разные стратегии аудита, чтобы дать клиенту 100%-й результат.

. Аудиту таинственным гостем подвергается персонал компании, оформление торгового зала, качество работы мерчендайзеров и др. Также проводятся комплексные проверки. Опытный подрядчик реализует разные стратегии аудита, чтобы дать клиенту 100%-й результат. Решения «под ключ». В специализированной компании можно заказать сервис от «А» до «Я». Разработка стратегии проверки, формирование анкеты с учетом целей и потребностей заказчика, подбор соответствующего персонала, непосредственно аудит. Клиент подает запрос, объясняет, что ему нужно – и получает результат.

В специализированной компании можно заказать сервис от «А» до «Я». Разработка стратегии проверки, формирование анкеты с учетом целей и потребностей заказчика, подбор соответствующего персонала, непосредственно аудит. Клиент подает запрос, объясняет, что ему нужно – и получает результат. Персональный подход . Каждая компания – уникальна. И шаблонные решения при оценке работы персонала, качества обслуживания покупателей малоэффективны. Конечно, нужно опираться на уже освоенные инструменты аудита. Но стратегию проверки необходимо адаптировать под конкретные потребности заказчика.

. Каждая компания – уникальна. И шаблонные решения при оценке работы персонала, качества обслуживания покупателей малоэффективны. Конечно, нужно опираться на уже освоенные инструменты аудита. Но стратегию проверки необходимо адаптировать под конкретные потребности заказчика. Доступные цены. Подрядчик-профессионал заинтересован в том, чтобы клиент остался доволен и обращался снова. То есть он выстраивает долгосрочные деловые отношения. Поэтому исполнитель оказывает высококачественные услуги по среднерыночной стоимости.

Требуется проведение проверки тайным покупателем? Обращайтесь в специализированную компанию!