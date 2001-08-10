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Где применяется мелованный картон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мелованный картон представляет собой материал, стороны которого обрабатываются специализированным веществом. Благодаря этому повышаются его качества и плотность. При этом сырье становится более белым и глянцевым. Имеет различные картон мелованный и немелованный отличия. Первый отличается более низкой воздухопроницаемостью, но пигмент на нем остается ярким и насыщенным. Немелованный вариант часто используется для промышленных и технических целей.
Сфера использования
Материал с нанесенным защитным покрытием из пластификаторов, мела и каолина – вот что представляет собой мелованный картон. Это сырье часто используется для следующих нужд:
- творчества;
- упаковки косметических, медицинских, парфюмерных и прочих средств;
- производства тары для соков, разнообразных полуфабрикатов и другой пищевой продукции;
- изготовления буклетов;
- печати обложек;
- в качестве канцелярской продукции.
Современные изделия могут отличаться количеством слоев и толщиной покрытия. Мелованию может подвергаться как одна, так и две стороны материала. При этом производитель должен использовать только высококачественное сырье для производства такой продукции. Ведь от его характеристик будет зависеть срок эксплуатации изделий и его свойства.
Преимущества мелованного картона
Мелованная разновидность картона может похвастаться красивым внешним видом и идеальной белизной. При этом материал легко подвергается окрашиванию в разные цвета. Любые оттенки, цвета и текстовые блоки выглядят на нем ярко и четко. К достоинствам материала можно отнести следующие характеристики:
- водоотталкивающие свойства – мелованная сторона изделия практически не впитывает влагу;
- универсальность – на материале можно печатать полноцветные рисунки или выполнять тиснение;
- надежность – из подобного сырья часто производят безопасную и долговечную упаковку для разнообразной продукции;
- легкость в сгибании – благодаря этому картону можно придать любую объемную форму;
- высокую прочность – материал устойчив к расслаиванию, изломам и разрывам;
- гладкую поверхность – сырье является приятным на ощупь.
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