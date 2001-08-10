Где применяется мелованный картон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мелованный картон представляет собой материал, стороны которого обрабатываются специализированным веществом. Благодаря этому повышаются его качества и плотность. При этом сырье становится более белым и глянцевым. Имеет различные картон мелованный и немелованный отличия. Первый отличается более низкой воздухопроницаемостью, но пигмент на нем остается ярким и насыщенным. Немелованный вариант часто используется для промышленных и технических целей.

Сфера использования

Материал с нанесенным защитным покрытием из пластификаторов, мела и каолина – вот что представляет собой мелованный картон. Это сырье часто используется для следующих нужд:

творчества;

упаковки косметических, медицинских, парфюмерных и прочих средств;

производства тары для соков, разнообразных полуфабрикатов и другой пищевой продукции;

изготовления буклетов;

печати обложек;

в качестве канцелярской продукции.

Современные изделия могут отличаться количеством слоев и толщиной покрытия. Мелованию может подвергаться как одна, так и две стороны материала. При этом производитель должен использовать только высококачественное сырье для производства такой продукции. Ведь от его характеристик будет зависеть срок эксплуатации изделий и его свойства.

Преимущества мелованного картона

Мелованная разновидность картона может похвастаться красивым внешним видом и идеальной белизной. При этом материал легко подвергается окрашиванию в разные цвета. Любые оттенки, цвета и текстовые блоки выглядят на нем ярко и четко. К достоинствам материала можно отнести следующие характеристики:

водоотталкивающие свойства – мелованная сторона изделия практически не впитывает влагу;

универсальность – на материале можно печатать полноцветные рисунки или выполнять тиснение;

надежность – из подобного сырья часто производят безопасную и долговечную упаковку для разнообразной продукции;

легкость в сгибании – благодаря этому картону можно придать любую объемную форму;

высокую прочность – материал устойчив к расслаиванию, изломам и разрывам;

гладкую поверхность – сырье является приятным на ощупь.

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