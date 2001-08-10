Патронаж над пожилыми людьми в Московской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением определенного возраста пожилые люди утрачивают способность к самостоятельному обслуживанию. Это приводит к ситуации, когда они нуждаются в помощи и уходе, и их близкие вынуждены перестраивать собственную жизнь, что бы обеспечить старикам необходимую заботу. Решением этой проблемы занимается сеть частных пансионатов «Олимпия Хаус», где в каждом заведении работают опытные и квалифицированные сотрудники и созданы оптимальные условия для подопечных.

В условиях ускоренного ритма жизни для современных людей очень сложно обеспечить необходимым уходом своих пожилых родственников. Хронические болезни и необходимость продолжительного лечения, перенесенные травмы и операции требует правильно подобранной заботы и медицинской помощи. Если в домашних условиях их организовать невозможно — то оптимальным и самым правильным выходом из сложной ситуации станет поселение близкого человека в дом престарелых на условиях патронажа.

Какие услуги входят в патронаж престарелых людей

Опекунство и патронаж отличаются условиями оказываемого ухода, и эта разница связана прежде всего с финансовым вопросом. Опекун обязуется полностью взять на себя решение любых вопросов, связанных с жизнью пожилого подопечного, в условия патронажа предусматривают удовлетворение всех потребностей престарелого человека.

Каждый частный дом престарелых в Московской области Олимпия Хаус предлагает полноценный комплекс обслуживания, который нацелен на улучшение качества жизни проживающих:

соблюдение обязательных норм гигиены и ежедневная уборка в комнатах;

проведение лечебной физкультуры, массажа и терапевтических мероприятий;

организация медицинского обслуживания, контроль соблюдения условий лечения;

профилактические занятия, гимнастика и прогулки на воздухе в сопровождении;

контроль состояния здоровья, включающий осмотры и измерение давления и температуры.

Кроме физического ухода частный пансионат обеспечивает и психологический комфорт, стабилизацию психоэмоционального состояния. Это значит, что для пожилых подопечных создается безопасная среда проживания, предлагается психологическая реабилитация и адаптация, программы социализации. Благодаря этому престарелые люди получают внимание и заботу со стороны персонала, могут свободно общаться со сверстниками и каждый новый день для них насыщается положительными эмоциями.

В чем преимущества патронажа в доме престарелых

Предлагающие комфортные условия проживания дома престарелых в Московской области https://olympiahouse.ru/pansionaty обеспечивают сервис полного патронажа. Официальный формат сотрудничества предусматривает обязательное заключение договора, в котором прописываются условия проживания, базовые и дополнительные слуги.

В пансионате пожилые люди получают помощь от компетентных сотрудников, всегда находятся под присмотром опытных сиделок. Профессиональный персонал занимается полной организацией быта, подопечные получают 5-ти разовое и сбалансированное питание, им помогают при приеме пищи.

Частный пансионат для пожилых в Апрелевке предлагает специализированные программы реабилитации для людей с различными заболеваниями. Пациенты, прикованные к постели или с оконченными возможностями окружаются заботой и вниманием, в любой момент могут обратиться за необходимой помощью.

В домах престарелых применяются программы адаптации и социализации, создана приятная и спокойная атмосфера. А у близких всегда есть возможность посетить своих родственников, связаться с ними с помощью мобильного телефона, обеспечивая при этом необходимый уход силами специалистов пансионата.