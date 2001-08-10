Монтаж плинтуса: рекомендации профессионалом по установке алюминиевых профилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Монтаж алюминиевого плинтуса
Монтаж плинтуса – это один из последних этапов отделочных работ. Это завершающих штрих, который придает интерьеру завершенный, аккуратный и стильный вид. Алюминиевые плинтусы монтируются без специального инструмента, обычно вся необходимая фурнитура (уголки, заглушки, кронштейны) идут в комплекте или их можно заказать вместе с профилями. А инструкции по установке можно легко найти на YouTube.
Установка разных типов плинтусов
Способ установки алюминиевого плинтуса зависит от его вида – они бывают накладными, скрытыми, с кабель-каналами или МДФ вставками. Остановимся на самых распространенных типах.
Плоский накладной плинтус устанавливается на идеально ровные стены – алюминиевые профили, в отличии от пластиковых, не гнутся. Для монтажа можно использовать специальные фиксирующие растворы (клей или лента, с уже нанесенным на нее клеящим составом) или специальные крепежные элементы – дюбеля. Более распространенным является первый вариант, это проще и обеспечивает надежную фиксацию, а дополнительные отверстия в стенах и перекрытиях делать не нужно. Накладные плинтусы устанавливаются после завершения декоративной отделки.
Плинтус скрытого монтажа монтируется в два этапа. Основа конструкции устанавливается на этапе черновых работ. А когда декоративная отделка стен (окраска, нанесение декоративной штукатурки, оклеивание обоев) выполнено, а напольное покрытие уложено, монтируется декоративная часть профиля. Скрытый плинтус может быть монолитным, с МДФ-вставками или светодиодной лентой (LED-подсветкой).
Где заказать плинтусы и фурнитуру для них?
В интернет-магазине https://alumpro.com.ua/. Это сайт украинского производителя Alumpro, который обеспечивает продажу готовых и быстрое изготовление плинтусов под заказ. Основные преимущества компании «Алюмпро» - это:
- широкий ассортимент. В каталоге представлены накладные, скрытые плинтусы, с подсветкой, кабель-каналом, вставкой из дерева. Вся продукция в наличии на складах производителя;
- наличие всей необходимой фурнитуры (внутренних и внешних уголков, заглушек, кронштейнов, крепежей);
- высочайшее качество продукции, она отвечает международным стандартам качества;
- демократичная цена.
Вы можете подобрать профили в каталоге прямо сейчас, вся продукция есть в наличии и будет отправлена вам сразу после оформления заказа. Обычно доставка по Украине занимает 1-3 рабочих дня.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 00:35 Сегодня Русская парная - польза и вред для здоровья
14:56 22 Июля В Южно-Сахалинске до 6 августа закрывается для проезда перекресток улиц Ленина и Сахалинской
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
13:25 23 Июля Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
12:28 22 Июля Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду
Выбор редакции
- 12:00 Вчера На Сахалине прошли гонки по бездорожью
- 15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
- 11:48 22 Июля У "Сахалинских акул" появился тренер первой национальной категории
- 13:47 21 Июля Остров Сахалин – уникальное направление для активных туристов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?