Монтаж плинтуса: рекомендации профессионалом по установке алюминиевых профилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Монтаж алюминиевого плинтуса

Монтаж плинтуса – это один из последних этапов отделочных работ. Это завершающих штрих, который придает интерьеру завершенный, аккуратный и стильный вид. Алюминиевые плинтусы монтируются без специального инструмента, обычно вся необходимая фурнитура (уголки, заглушки, кронштейны) идут в комплекте или их можно заказать вместе с профилями. А инструкции по установке можно легко найти на YouTube.

Установка разных типов плинтусов

Способ установки алюминиевого плинтуса зависит от его вида – они бывают накладными, скрытыми, с кабель-каналами или МДФ вставками. Остановимся на самых распространенных типах.

Плоский накладной плинтус устанавливается на идеально ровные стены – алюминиевые профили, в отличии от пластиковых, не гнутся. Для монтажа можно использовать специальные фиксирующие растворы (клей или лента, с уже нанесенным на нее клеящим составом) или специальные крепежные элементы – дюбеля. Более распространенным является первый вариант, это проще и обеспечивает надежную фиксацию, а дополнительные отверстия в стенах и перекрытиях делать не нужно. Накладные плинтусы устанавливаются после завершения декоративной отделки.

Плинтус скрытого монтажа монтируется в два этапа. Основа конструкции устанавливается на этапе черновых работ. А когда декоративная отделка стен (окраска, нанесение декоративной штукатурки, оклеивание обоев) выполнено, а напольное покрытие уложено, монтируется декоративная часть профиля. Скрытый плинтус может быть монолитным, с МДФ-вставками или светодиодной лентой (LED-подсветкой).

Где заказать плинтусы и фурнитуру для них?

В интернет-магазине https://alumpro.com.ua/. Это сайт украинского производителя Alumpro, который обеспечивает продажу готовых и быстрое изготовление плинтусов под заказ. Основные преимущества компании «Алюмпро» - это:

широкий ассортимент. В каталоге представлены накладные, скрытые плинтусы, с подсветкой, кабель-каналом, вставкой из дерева. Вся продукция в наличии на складах производителя;

наличие всей необходимой фурнитуры (внутренних и внешних уголков, заглушек, кронштейнов, крепежей);

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