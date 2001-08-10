Трудности расчётов. Перевод финансовых документов на китайский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Внешние торговые связи между российскими и китайскими партнёрами имеют множество подводных камней, связанных в первую очередь со спецификой деятельности финансово-банковской системой Китая. Во-первых, компании Поднебесной практически никогда не используют механизм отсрочки платежа в реализации товара, а во-вторых, не смотря на высокую степень патриотичности национальная валюта – юань довольно редко используется во внешнеторговых расчётах поскольку не относится к свободно конвертируемым валютам. Однако расчёты во внутренней валюте являются наиболее привлекательными с точки зрения экономической выгоды и в качестве эксперимента разрешены в некоторых китайских провинциях.

Как русским партнёрам добыть китайскую валюту?

Самым простым способом является продажа товара российской компании на внутреннем рынке Поднебесной. Российские компании могут приобрести юани, получив финансирование от одного из банков-участников государственной внешнеторговой программы КНР для осуществления экономической деятельности на рынке страны. Также можно обменять рубли на юани можно в финансовом учреждении, которое согласно правительственному распоряжению получило разрешение на участие в программе по расчётам во внутренней валюте. Основными банками, которые предоставляют подобные услуги являются Bank of China, Торгово-промышленный, Транспортный, Торговый, Строительный и Сельскохозяйственный банки Поднебесной. Получить подобные финансовые услуги можно также и в Шанхайском банке развития.

Алгоритм внешнеторговых расчётов. Для чего нужен перевод финансовых документов на китайский?

Российские компании, которые работают на территории Гонконга и провинции Макао могут осуществлять расчёты в юанях через клиринговую систему местных отделений Bank of China. Для всех остальных территорий рекомендовано осуществлять расчёты при помощи корреспондентского счета. Для этого необходимо заключить соответствующее корреспондентское соглашение между банковскими учреждениями обеих стран.

Поскольку оптимальным языком для ведения финансово-юридической документации для российских компаний на территории КНР является китайский, при составлении банковской документации важно предусмотреть качественный перевод финансовых документов https://www.perevod-kit.ru/services/perevod-dokumentov-na-kitajskij-yazyk .

Финансово-экономическая деловая документация

Одним из стратегических документов, к составлению и переводу которого подходить нужно с особой тщательностью, является договор или контракт (合同), без заключения которого не обходится ни одна внешнеторговая сделка.

Заключению контракта предшествуют деловые переговоры, которые в большинстве случае осуществляются в письменном виде. Официально-деловая переписка (业务书信) в китайском языке классифицируется на письма-прошения (请求函); письма-предложения (报价函); извещения (通知函); заказы (订货单); запросы (询价函) и другие.

Бюро «Perevod-kit» осуществляет весь спектр переводов финансово-экономической направленности в соответствии с нормами государственного языка – Путунхуа и строгим соблюдение ГОСТов и особенностей делового этикета. Сотрудники бюро являются носителями языка и специалистами финансовой сферы и работают во многих крупных деловых центрах КНР.