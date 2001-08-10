Русская парная - польза и вред для здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Баня со специальной печкой для русской бани обладает оздоравливающим воздействием. С этим никто не спорит. Однако посещение русской бани требует соблюдения некоторых правил. Пренебрежение ими приведет к ухудшению самочувствия, а иногда и к более тяжелым последствиям.

Факторы риска

В парной человек подвергается следующим воздействиям:

высокая температура;

практически 100% влажность;

травяные аллергены;

скользкие поверхности.

На переносимость таких условий влияет следующее:

наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем;

кожные проявления;

психо-эмоциональное состояние;

воздействие алкоголя, медикаментов, наркотиков;

время, прошедшее после приема пищи;

физическое состояние.

Как же правильно вести себя в парной

Перед посещением бани необходимо самостоятельно оценить свои возможности. При наличии хронических заболеваний посоветоваться с врачом. Перед походом в парную не стоит:

наедаться;

употреблять алкоголь.

Время, проведенное в парилке, не должно превышать 15-20 минут. Оно может сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей и тренированности организма. Обязательно:

укрывать голову;

надевать специальные тапочки;

брать подкладную для того, чтобы садиться на полку.

При наличии аллергии на растения надо предупредить об этом товарищей, чтобы не было внезапной аллергической реакции во время нахождения в парилке.

Заходя в парное помещение выбирайте место на полках в зависимости от своих возможностей. Помните, что чем выше, тем будет жарче, чем ближе к камням, тем более влажный воздух. Никогда не надо шуметь, активно двигаться, много говорить в парном помещении. Это может быть не безопасно. В русской бане следует вести себя размеренно, в стиле русского человека.

Не забывайте об осторожности и, следовательно, безопасности в условиях высокой окружающей температуры, ведь часто градусник показывает более 100 градусов и плюс дополнительное воздействие пара.

Выводы:

Перед посещением бани оцените свое здоровье. Недопустимо использовать перед парилкой или во время посещения парной алкоголь. Не стоит идти с полным желудком. После приема пищи должно пройти минимум 2 часа. Необходимо правильно вести себя. Надо укрывать голову, надевать тапочки и брать подкладную.

Берегите себя! Выполняйте рекомендации и посещение бани станет приятным и полезным времяпрепровождением!