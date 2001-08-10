Русская парная - польза и вред для здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Баня со специальной печкой для русской бани обладает оздоравливающим воздействием. С этим никто не спорит. Однако посещение русской бани требует соблюдения некоторых правил. Пренебрежение ими приведет к ухудшению самочувствия, а иногда и к более тяжелым последствиям.
Факторы риска
В парной человек подвергается следующим воздействиям:
- высокая температура;
- практически 100% влажность;
- травяные аллергены;
- скользкие поверхности.
На переносимость таких условий влияет следующее:
- наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем;
- кожные проявления;
- психо-эмоциональное состояние;
- воздействие алкоголя, медикаментов, наркотиков;
- время, прошедшее после приема пищи;
- физическое состояние.
Как же правильно вести себя в парной
Перед посещением бани необходимо самостоятельно оценить свои возможности. При наличии хронических заболеваний посоветоваться с врачом. Перед походом в парную не стоит:
- наедаться;
- употреблять алкоголь.
Время, проведенное в парилке, не должно превышать 15-20 минут. Оно может сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей и тренированности организма. Обязательно:
- укрывать голову;
- надевать специальные тапочки;
- брать подкладную для того, чтобы садиться на полку.
При наличии аллергии на растения надо предупредить об этом товарищей, чтобы не было внезапной аллергической реакции во время нахождения в парилке.
Заходя в парное помещение выбирайте место на полках в зависимости от своих возможностей. Помните, что чем выше, тем будет жарче, чем ближе к камням, тем более влажный воздух. Никогда не надо шуметь, активно двигаться, много говорить в парном помещении. Это может быть не безопасно. В русской бане следует вести себя размеренно, в стиле русского человека.
Не забывайте об осторожности и, следовательно, безопасности в условиях высокой окружающей температуры, ведь часто градусник показывает более 100 градусов и плюс дополнительное воздействие пара.
Выводы:
- Перед посещением бани оцените свое здоровье.
- Недопустимо использовать перед парилкой или во время посещения парной алкоголь.
- Не стоит идти с полным желудком. После приема пищи должно пройти минимум 2 часа.
- Необходимо правильно вести себя.
- Надо укрывать голову, надевать тапочки и брать подкладную.
Берегите себя! Выполняйте рекомендации и посещение бани станет приятным и полезным времяпрепровождением!
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