Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2021
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Русская парная - польза и вред для здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Баня со специальной печкой для русской бани обладает оздоравливающим воздействием. С этим никто не спорит. Однако посещение русской бани требует соблюдения некоторых правил. Пренебрежение ими приведет к ухудшению самочувствия, а иногда и к более тяжелым последствиям.

Факторы риска

В парной человек подвергается следующим воздействиям:

  • высокая температура;
  • практически 100% влажность;
  • травяные аллергены;
  • скользкие поверхности.

На переносимость таких условий влияет следующее:

  • наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем;
  • кожные проявления;
  • психо-эмоциональное состояние;
  • воздействие алкоголя, медикаментов, наркотиков;
  • время, прошедшее после приема пищи;
  • физическое состояние.

Как же правильно вести себя в парной

Перед посещением бани необходимо самостоятельно оценить свои возможности. При наличии хронических заболеваний посоветоваться с врачом. Перед походом в парную не стоит:

  • наедаться;
  • употреблять алкоголь.

Время, проведенное в парилке, не должно превышать 15-20 минут. Оно может сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей и тренированности организма. Обязательно:

  • укрывать голову;
  • надевать специальные тапочки;
  • брать подкладную для того, чтобы садиться на полку.

При наличии аллергии на растения надо предупредить об этом товарищей, чтобы не было внезапной аллергической реакции во время нахождения в парилке.

Заходя в парное помещение выбирайте место на полках в зависимости от своих возможностей. Помните, что чем выше, тем будет жарче, чем ближе к камням, тем более влажный воздух. Никогда не надо шуметь, активно двигаться, много говорить в парном помещении. Это может быть не безопасно. В русской бане следует вести себя размеренно, в стиле русского человека.

Не забывайте об осторожности и, следовательно, безопасности в условиях высокой окружающей температуры, ведь часто градусник показывает более 100 градусов и плюс дополнительное воздействие пара.

Выводы:

  1. Перед посещением бани оцените свое здоровье.
  2. Недопустимо использовать перед парилкой или во время посещения парной алкоголь.
  3. Не стоит идти с полным желудком. После приема пищи должно пройти минимум 2 часа.
  4. Необходимо правильно вести себя.
  5. Надо укрывать голову, надевать тапочки и брать подкладную.

Берегите себя! Выполняйте рекомендации и посещение бани станет приятным и полезным времяпрепровождением!

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