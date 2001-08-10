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Пультовая охрана: все, что следует знать заказчику об этой услуге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Присутствие одного или нескольких охранников на объекте с целью защиты жизни и имущества заказчиков часто бывает неудобным и нецелесообразным. Решение проблемы может быть представлено в виде пультовой охраны, которая подходит и для жилых, и для коммерческих помещений. В них устанавливается набор специального оборудования, которое немедленно сигнализирует на централизованный пульт о попытке взлома или проникновения на охраняемую территорию, что позволяет оперативно отреагировать на поступающее сообщение и выслать по адресу автомобиль с несколькими охранниками для уточнения ситуации. Такой способ обеспечения защиты имущества пользуется особой популярностью, тем более что стоимость услуг пультовой охраны сохраняется на доступном уровне, а надежность оборудования позволяет рассчитывать на безотказное и своевременное срабатывание.
Принцип действия пультовой охраны
В процессе монтажа оборудования для постановки объекта на пуль в помещениях устанавливают систему датчиков, контролирующих весь периметр. Как только они фиксируют постороннее движение на объекте, на централизованный пульт немедленно передается сигнал, и по указанному адресу выезжает команда оперативного реагирования. Как правило, с момента поступления сообщения до прибытия охраны проходит около 5-7 минут, за которые даже самые опытные злоумышленники не могут причинить помещению и имуществу существенный вред.
Оборудование для пультовой охраны
Приобрести необходимые устройства с услугой профессионального монтажа можно в компании, предлагающей услуги охраны объектов. В комплект входит набор датчиков, приемо-контрольное устройство, система передачи извещения посредством радиосигнала или sms на централизованный пульт, где постоянно дежурит специалист. Выбор оптимального набора устройств осуществляется по согласованию с сотрудниками инженерного отдела службы охраны и с учетом целого ряда факторов:
- удаленность объекта от пульта управления;
- сложности планировки, затрудняющие слежение за объектом;
- пожелания клиента;
- плотность обустройства территории и количество препятствий на пути слежения датчиков.
Важное значение в обеспечении работоспособности системы имеют датчики. В зависимости от назначения различают:
- Магнитоконтактные датчики, устанавливаемые на двери и окна. При попытке их открывания на пуль немедленно поступает соответствующее предупреждение.
- Акустические модели, которые реагируют на посторонний шум и срабатывают при появлении посторонних звуков.
- Вибрационные датчики, реагирующие на пролом стен. Используются сравнительно редко.
- Объемные датчики, учитывающие движение внутри помещения при проникновении в него посторонних граждан.
Выбор типа и количества датчиков определяет специалист на основании данных осмотра объекта. Если для сотрудничества выбрано надежное охранное агентство, мнению профессионала можно полностью доверять.
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