Пультовая охрана: все, что следует знать заказчику об этой услуге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Присутствие одного или нескольких охранников на объекте с целью защиты жизни и имущества заказчиков часто бывает неудобным и нецелесообразным. Решение проблемы может быть представлено в виде пультовой охраны, которая подходит и для жилых, и для коммерческих помещений. В них устанавливается набор специального оборудования, которое немедленно сигнализирует на централизованный пульт о попытке взлома или проникновения на охраняемую территорию, что позволяет оперативно отреагировать на поступающее сообщение и выслать по адресу автомобиль с несколькими охранниками для уточнения ситуации. Такой способ обеспечения защиты имущества пользуется особой популярностью, тем более что стоимость услуг пультовой охраны сохраняется на доступном уровне, а надежность оборудования позволяет рассчитывать на безотказное и своевременное срабатывание.

Принцип действия пультовой охраны

В процессе монтажа оборудования для постановки объекта на пуль в помещениях устанавливают систему датчиков, контролирующих весь периметр. Как только они фиксируют постороннее движение на объекте, на централизованный пульт немедленно передается сигнал, и по указанному адресу выезжает команда оперативного реагирования. Как правило, с момента поступления сообщения до прибытия охраны проходит около 5-7 минут, за которые даже самые опытные злоумышленники не могут причинить помещению и имуществу существенный вред.

Оборудование для пультовой охраны

Приобрести необходимые устройства с услугой профессионального монтажа можно в компании, предлагающей услуги охраны объектов. В комплект входит набор датчиков, приемо-контрольное устройство, система передачи извещения посредством радиосигнала или sms на централизованный пульт, где постоянно дежурит специалист. Выбор оптимального набора устройств осуществляется по согласованию с сотрудниками инженерного отдела службы охраны и с учетом целого ряда факторов:







удаленность объекта от пульта управления;

сложности планировки, затрудняющие слежение за объектом;

пожелания клиента;

плотность обустройства территории и количество препятствий на пути слежения датчиков.







Важное значение в обеспечении работоспособности системы имеют датчики. В зависимости от назначения различают:







Магнитоконтактные датчики, устанавливаемые на двери и окна. При попытке их открывания на пуль немедленно поступает соответствующее предупреждение.

Акустические модели, которые реагируют на посторонний шум и срабатывают при появлении посторонних звуков.

Вибрационные датчики, реагирующие на пролом стен. Используются сравнительно редко.

Объемные датчики, учитывающие движение внутри помещения при проникновении в него посторонних граждан.







Выбор типа и количества датчиков определяет специалист на основании данных осмотра объекта. Если для сотрудничества выбрано надежное охранное агентство, мнению профессионала можно полностью доверять.