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Выбираем баню из бруса в Тюмени - варианты материалов и комплектации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один из больших плюсов собственного земельного участка − баня. Ведь это вид отдыха, способ снять стресс, позаботиться о своих красоте и здоровье. Обсудим, какие аспекты необходимо учесть при заказе бани.
Брус или бревно?
Первый вопрос, который Вам предстоит решить: из какого материала строить. Ответ зависит от двух факторов.
1. Эстетические предпочтения. У кого-то баня ассоциируется именно со строением из бревен. И тут спорить не имеет смысла. Брус − это эстетично, аккуратно, видна текстура дерева. «Леском» строит бани из бруса в Тюмени, и многие клиенты отмечают красоту их работ.
2. Технические характеристики.
−Баню из бревна нужно конопатить. Стены из бруса тоже нужно утеплять. Но если Вы выберите клееный брус, дополнительное утепление бане не будет нужно.
−Если вам важно получить теплую баню с минимальной усадкой, то выбирайте клееный брус.
Баня из бруса под ключ или только сруб?
Второй вопрос: будете строить сами или закажете в строительной фирме? На первый взгляд, кажется, что самим строить выгоднее. Но не слушайте знакомых, которые построили баню сами. И вот причины.
− Сколько прослужит баня у тех, кто ее построил сам? Все ли аспекты были учтены? «Леском» работает 11 лет. За это время предприятие построило больше 300 домов и бань. В качестве работы Вы можете быть уверены.
− Безопасна ли баня, сделанная «своими руками»? Правильно ли сделано водоотведение? Качественно ли обработаны против плесени брусья? Ведь все эти моменты − обеспечение безопасности Вашего здоровья. Ведь Вы же не хотите париться в бане, где растет грибок.
− Где гарантия, что цена бани из бруса, которую Вы построите сами, будет в итоге дешевле. Нет такой гарантии. «Леском» составит Вам проект, учтет все детали.
− Вы бережете свое время. В отпуск лучше отдохнуть, а не строить. Строить − работа «Леском». Именно работа, а не увлечение. Отдыхайте, трудитесь на своей работе. А баню пусть делают профессиональные строители.
− Скорость работ. Бригада, где каждый знает свое дело, будет строить слаженно и быстро.
− Строить самому −значит решать все вопросы самостоятельно, заказывать спецтехнику, покупать стройматериалы. Вам придется временно стать настоящим управляющим строительного процесса. И опять вернемся к деньгам. Разовая аренда спецтехники, малая партия материалов, по сравнению с объемами большой строительной фирмы − всё это выйдет дороже, чем если покупать будет предприятие.
Третий вопрос, который нужно решить до начала работ: планировка.
−Только парилка, совмещенная с мыльным отделением и небольшой предбанник. Это вариант бюджетной, классической бани.
−Обязательно отдельное мыльное отделение.
−Необходимы дополнительные комнаты отдыха. Подумайте, где они будут − на первом этаже или на втором.
− Количество санузлов, дополнительной душевой.
«Леском» составит проект бани с учетом всех Ваших пожеланий. Подробности и список проектов смотрите по ссылке: https://www.lescom.su/catalog/bani/filter/material-is-dvojnoj-brus-or-kleennij-brus-or-profilirovannij-brus/
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