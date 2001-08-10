Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Создание медиа-сайта в 2021 году положительно отобразится на имидже компании и размере получаемой прибыли. Если бизнес не представлен в Интернете, он теряет часть потенциальных клиентов и будет ограничен в развитии и дальнейшем расширении. Если вас интересует разработка сайтов на новостной портал, видеооператор, видео-студия, ТВ-канал, знаменитости – на https://sminion.com/ru/development/business-and-services/media-site вы найдете 100 ярких и запоминающихся шаблонов и сможете заказать разработку веб-ресурса под ключ. В компании работают профессионалы, знающие толк в этой сложной и кропотливой работе.

Какую пользу принесет предпринимателю медиа-сайт, созданный в компании SMinion

Презентация компании в сети Интернет, налаживание коммуникации с клиентами и повышение их лояльности. Дополнительно стоит привлечь онлайн-консультантов, которые будут быстро отвечать на вопросы посетителей и предоставлять им актуальную информацию о товарах и услугах.

Бюджетное продвижение бизнеса. Печать брошюр и плакатов, размещение рекламы на радио и телевидении стоит намного дороже, чем разработка собственного интернет-ресурса. На сайте можно разместить намного больше полезной информации.

Привлечение новых клиентов из разных уголков страны. Люди будут приходить из поисковых систем «Яндекс» и Google. А при грамотной оптимизации проект попадет на первую страницу поисковой выдачи, благодаря чему количество посетителей вырастет в разы.

Почему стоит заказать разработку медиа-сайта в компании SMinion

Команда специалистов успешно решает поставленные задачи. Консультации клиентам предоставляются в режиме 24/7.

Для запуска веб-ресурса потребуется от 1 дня. Компания всегда сдает проекты строго в оговоренные сроки.

Привлекательные условия сотрудничества. Действуют постоянные скидки от 20 %.

Создание сайтов от компании SMinion подойдет заказчикам, желающим в итоге получить готовый продукт, который не нужно исправлять и дорабатывать. Все будет сделано максимально качественно и по выгодной стоимости. Веб-ресурс уже в скором времени начнет приносить прибыль.

Важным преимуществом сотрудничества станет большой выбор готовых шаблонов. От разработок других фирм их отличает функциональность, удобство в использовании и привлекательный дизайн. В каталоге https://sminion.com/ru/development/business-and-services/media-site можно найти медиа-сайты на тему «Новостной портал», «Погода», «Видеооператор», «Видеогалерея», «Журнал», «Знаменитости», «ТВ-журнал» и многие другие. Клиенты смогут заранее увидеть, как каждый шаблон будет выглядеть на компьютере, планшете и смартфоне.