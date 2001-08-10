Рынок сахарной свеклы: есть ли проблемы?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский рынок сахарной свеклы в последнее время развивался неоднозначно. Но за прошлый год продукта было произведено в объеме 583 431,5 тысяч тонн, что на 32% больше, чем за предыдущий год. За последние три года произошло небольшое увеличение посевных площадей под свеклу. Общая цифра составили 1 254,9 тысяч тонн или больше на 2%. Лидером по объему посевных площадей остается Краснодарский край – 19%, Воронежская область – 12%, Липецкая область – 10%, Тамбовская – 9.5%.
Отечественное производство
Лидирующие позиции в производстве продукта занимает Центральный Федеральный округ с объемом в 58%, вторую строчку поделили Северо-Кавказский и Южный регионы с общей долей производства в 40%.
Как показывает проведенный компанией ACG обзор рынка сахарной свеклы, производством продукта в России занимается пять ведущих компаний. Среди них:
- Продимекс – 23%.
- Русагро – 15%.
- Доминант – 14%.
- Сюкден – 12%.
- Агрокомплекс – 5%.
Исследователи утверждают, что потребление сахара на внутреннем рынке увеличилось с 5,8 миллионов тонн до 6,9 миллионов тонн. Отмечается определенная сезонность на спрос продукта. К примеру, с мая по октябрь он самый высокий.
Исследование мирового импорта и экспорта сахарной свёклы по ссылке показывает, что за прошлый год экспортные поставки увеличились на 80% и составили 1 503 тысячи тонн. Среди причин увеличения вывоза можно отметить отмену пошлин с азиатскими странами, а также переизбыток отечественного производства. Основные поставки шли в Казахстан – 30%, Узбекистан – 27%, иные страны СНГ – 28%.
Импортные поставки продукта за последнее время сократились на 33% или до 178 тысяч тонн. При этом основные поставки – до 98% идут из Белоруссии.
Особенности рынка и его перспективы
Среди особенностей такого сегмента рынка стоит отметить зависимость отрасли от государственного регулирования – субсидии, госпошлины, квоты. Как составная часть сельского хозяйства, он часто подвержен различного рода махинациям. Сырье не первого сорта, завозимое из Пакистана, Индии, Украины, тормозят собственное производство, вызывают недоверие к производителям и продукту в целом. По сей день данный сегмент рынка остается конкурентным. Доля вышеперечисленной пятерки в производстве продукции на российском рынке составляет порядка 65%. Существующие мелкие перерабатывающие заводы нуждаются в серьезной модернизации.
Проведенный анализ рынка сахарной свеклы позволяет сделать некоторые прогнозы на будущее. Объем производства в ближайшие годы будет зависеть только от урожайности на посевных площадях. Из-за повышения цен на конечный продукт аналитики прогнозируют увеличение посевных площадей под сахарную свеклу.
Источник: alto-group.ru
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
10:46 Сегодня На Сахалине пассажир решил показать видео водителю и погиб в аварии
12:12 Сегодня Трое молодых сахалинцев обокрали продуктовый фургон
09:15 Сегодня На Сахалине началась сельскохозяйственная перепись
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске закрылся городской бассейн
15:37 27 Июля Из-за аномальной жары южносахалинцам рекомендовано не выходить на улицу без особой нужды
14:57 26 Июля Сахалинцев просят не оставлять в "Месте силы "Весточка" нижнее белье
11:34 30 Июля На Сахалине на СПГ идут сложные работы по замене факельного оголовка
12:00 26 Июля На Сахалине прошли гонки по бездорожью
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?