Рынок сахарной свеклы: есть ли проблемы?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский рынок сахарной свеклы в последнее время развивался неоднозначно. Но за прошлый год продукта было произведено в объеме 583 431,5 тысяч тонн, что на 32% больше, чем за предыдущий год. За последние три года произошло небольшое увеличение посевных площадей под свеклу. Общая цифра составили 1 254,9 тысяч тонн или больше на 2%. Лидером по объему посевных площадей остается Краснодарский край – 19%, Воронежская область – 12%, Липецкая область – 10%, Тамбовская – 9.5%.

Отечественное производство

Лидирующие позиции в производстве продукта занимает Центральный Федеральный округ с объемом в 58%, вторую строчку поделили Северо-Кавказский и Южный регионы с общей долей производства в 40%.

Как показывает проведенный компанией ACG обзор рынка сахарной свеклы, производством продукта в России занимается пять ведущих компаний. Среди них:

Продимекс – 23%. Русагро – 15%. Доминант – 14%. Сюкден – 12%. Агрокомплекс – 5%.

Исследователи утверждают, что потребление сахара на внутреннем рынке увеличилось с 5,8 миллионов тонн до 6,9 миллионов тонн. Отмечается определенная сезонность на спрос продукта. К примеру, с мая по октябрь он самый высокий.

Исследование мирового импорта и экспорта сахарной свёклы по ссылке показывает, что за прошлый год экспортные поставки увеличились на 80% и составили 1 503 тысячи тонн. Среди причин увеличения вывоза можно отметить отмену пошлин с азиатскими странами, а также переизбыток отечественного производства. Основные поставки шли в Казахстан – 30%, Узбекистан – 27%, иные страны СНГ – 28%.

Импортные поставки продукта за последнее время сократились на 33% или до 178 тысяч тонн. При этом основные поставки – до 98% идут из Белоруссии.

Особенности рынка и его перспективы

Среди особенностей такого сегмента рынка стоит отметить зависимость отрасли от государственного регулирования – субсидии, госпошлины, квоты. Как составная часть сельского хозяйства, он часто подвержен различного рода махинациям. Сырье не первого сорта, завозимое из Пакистана, Индии, Украины, тормозят собственное производство, вызывают недоверие к производителям и продукту в целом. По сей день данный сегмент рынка остается конкурентным. Доля вышеперечисленной пятерки в производстве продукции на российском рынке составляет порядка 65%. Существующие мелкие перерабатывающие заводы нуждаются в серьезной модернизации.

Проведенный анализ рынка сахарной свеклы позволяет сделать некоторые прогнозы на будущее. Объем производства в ближайшие годы будет зависеть только от урожайности на посевных площадях. Из-за повышения цен на конечный продукт аналитики прогнозируют увеличение посевных площадей под сахарную свеклу.

Источник: alto-group.ru