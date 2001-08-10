Квадрокоптеры, их типы и применение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Маленький, да удаленький – так можно охарактеризовать беспилотный летательный аппарат, именуемый квадрокоптером. Данное устройство имеет четыре пропеллера, управляется с помощью пульта ДУ или гаджета, на котором уставлена соответствующая программа. Стоит отметить, что на сайте представлен широкий ассортимент квадрокоптеров, поэтому вы без проблем сможете подобрать подходящий вариант. Современный дрон имеет ряд преимуществ со сравнению с обычными радиоуправляемыми вертолетами. У него улучшенная маневренность и управляемость. Он отличается высокой грузоподъемностью, практически бесшумный, что позволяет использовать устройство в самых разных целях. Многие люди большее предпочтение отдают обычной радиоуправляемой машинке, которая предназначена в основном для игр. Перейдя по ссылке, можно подобрать игрушку на любой бюджет и вкус. Радиоуправляемые игрушки бывают гоночными, спортивными, скоростными, быстрыми и мощными. Они используются для игр дома, на улице или по грязи. Однако продолжим тему квадрокоптеров.

Типы квадрокоптеров

Дроны классифицируют:

По габаритам. В продаже есть мини-дроны, у которых маленький радиус действия. Обычно это небольшая по размерам игрушка, которой играют дома во дворе или в большом помещении. У мини-квадрокоптера хоть и хорошая маневренность, но использовать его при сильном ветре невозможно. Маленькие дроны уже можно применять для съемки ландшафта, гонок на разной местности. Средний коптер сочетает в себе маневренность и грузоподъемность, что позволяет его использовать при любой погоде более продолжительное время. И последние, тяжелые дроны, предназначены для эксплуатации в любое время года.

По назначению. В продаже есть игрушечные модели коптеров, имеющие базовый функционал. Могут развивать скорость больше 100 км/ч. Съемочные дроны оснащены качественной камерой, предполагают большой запас хода. Это позволяет аппарату проводить плавную съемку ландшафта или какого-то праздника, обеспечивая при этом идеально чистую картинку. Последние, грузовые коптеры, могут перевозить небольшие грузы по равнинной, горной и лесной местности. Они распознают препятствия на расстоянии от 10-20 метров. После приобретения такой аппарат нуждается в регистрации.

Квадрокоптеры нужны для съемок спортивных событий или любого другого праздника. Они помогут и в сельском хозяйстве, ведь некоторые модели оснащены тепловизорами, специальными датчиками. Устройства удобны для осмотра и изучения аварийной местности и объектов, помогают вести борьбу с преступностью.