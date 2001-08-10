Покупка коммерческих автомобилей в нуждах бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одной из ключевых задач бизнеса является приобретение коммерческих автомобилей. В зависимости от специфики деятельности компании выбирают минивэны, фургоны, микроавтобусы или автобусы для пассажирских и грузоперевозок.

Выбор коммерческого транспорта

Коммерческий транспорт приобретают в зависимости от целей:

• пассажирские перевозки;

• транспортировка грузов;

• использование машины в качестве шасси под специальное оборудование.

При неправильном выборе техники могут быть неправильно запланированы объемы работ. В будущем такая ситуация может отразиться на репутации компании и доверии к ней ее клиентов.

Небольшие компании ограничиваются малым количеством единиц техники. Владельцы бизнеса отдают предпочтение известным производителям.

Для перевозок в пределах города или пригорода покупают легковые фургоны, грузовые автомобили, пикапы и микроавтобусы. Грузовики бывают различной вместительности: малотоннажные и особо малой вместительности. Для пикапов характерно наличие открытой платформы с одним или двумя рядами пассажирских сидений.

В сфере пассажирских перевозок компании приобретают микроавтобусы. Купить автобус в Казахстане необходимо при перевозке большого количества людей, поскольку минитранспорт имеет ограниченное количество посадочных мест (до 16 человек).

Тяжелые и крупногабаритные грузы перевозят с помощью грузовиков среднего тоннажа. Бортовые грузовики бывают с открытым или закрытым тентом. Для того, чтобы была возможность осуществлять загрузку сбоку, на такой машине оборудована боковая платформа.

Спецтехника относится к особой категории транспорта. К таким машинам относят мусоровозы, краны, эвакуаторы, самоходные машины. Такую технику выбирают в зависимости от задач, стоящих перед предприятием. Для работы с грузами на складе покупают погрузчики, для утрамбовки грунта – дорожные катки, для рытья ям и котлованов – буровые установки. Купить погрузчик в Казахстане можно в специализированной компании.

Спецтехника может перемещаться по местности на различном основании. Производители выпускают модели с колесным или гусеничным шасси. Для транспортировки на большое расстояние крупногабаритные машины перевозят тягачами.

С помощью таких машин решают различные задачи:

Для рытья грунта и обустройства траншей используют экскаваторы;

Бульдозеры – сложная техника, необходимая для послойного удаления грунта с его вывозом на расстояние не более 200 метров;

Фронтальные погрузчики перемещают сыпучие материалы в условиях ограниченного пространства и заполняют ими кузов автомобилей;

Строительные краны поднимают тяжелые предметы на высоту при помощи тросов и трюков.

С помощью специальной техники удается решить множество задач на строительной площадке, а также в складских и хозяйственных помещениях. Для организации эффективной работы на территории складов и в распределительных центрах покупают гидравлические тележки, штабелеры, вилочные погрузчики, упаковщики.

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