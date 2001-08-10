Разновидности волны профнастила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профнастил причисляют к распространенным материалам для обустройства жилых домов, промышленных и коммерческих объектов. Он считается надежным, эстетичным и долговечным.

Под профнастилом понимают стальной лист, который прошел обработку: пассировку, грунтование, цинкование. Сверху его покрывают слоем полимера. Готовое изделие представляет собой строительный композитный материал с многослойной структурой. Его особенность - в многослойности. Состав и количество слоев различается у разных изготовителей. Обязательными элементами являются высокопрочный слой стали и двустороннее цинковое покрытие. Чем больше количество и толщина слоев, тем более качественным получается лист. Каждый из них наделен определенной функцией и улучшает характеристики профнастила.

В результате проката профнастил для крыши /жми на ссылку/ имеет ребра жесткости. Их форма, высота отличаются у разных видов этого материала. Его выбор зависит от назначения и вида. Простой профнастил обходится дешевле, чем тот, который покрыт полимерным слоем. Покрытие продлевает срок его эксплуатации, увеличивает стойкость. Есть разные маркировки профилированного стального листа, которые различаются видом волны. Чаще всего встречается четыре вида этого материала:

Несущий - Н.

Стеновой - С.

Универсальный - НС.

Универсальный - МП.

Стеновой профнастил строители советуют применять для фасадов. Правило это не строгое. Поэтому лист с маркировкой С используют для заборов и крыш. Временные постройки делают из малорельефных тонких листов. Профнастил стенового типа отличается малой несущей способностью. Они лишены дополнительных ребер жесткости и имеют невысокий профиль.

Несущий профнастил пригоден для конструкций, предназначенных для серьезных нагрузок. Это крыши промышленных объектов, несъемные опалубки и прочие несущие опоры. Профлист такого вида отличается большой высотой рельефа, увеличенной толщиной и дополнительными ребрами жесткости. Его можно использовать для фасада, но специалисты по строительству этого делать не советуют. Несущий лист стоит дороже других материалов, так как на его производство уходит больше основного материала.

Профнастил, обозначаемый НС представляет собой промежуточный продукт между стеновым и несущим. Он имеет хорошую жесткость, но не применяется для несущих конструкций. Такой лист годится для фасада, кровли, забора. Универсальным профлистом считается материал с маркировкой МП. Он имеет широкое применение. Его устанавливают на фасад, кровлю, забор. Лист отличается интересным рельефом: волнообразный, трапециевидный.

Среди всех маркировок листа популярность имеют следующие виды: С8, С20, Н60. Очень распространен профнастил с10/подробней здесь/. Качества и сфера применения материала варьируются в зависимости от маркировки.

Профнастил для ограждений

Заборы возводят чаще всего из листов с маркировкой С8. Они отличаются максимальной полезной шириной, позволяют закрыть крупную площадь. Это экономичный и универсальный материала. Он может быть использован для фасада и кровли. Приоритетное его применение - формирование ограждений. Иногда для забора берут кровельный профнастил, так как он более прочный, надежный. Но за дополнительную прочность надо будет переплатить. Листы с другой маркировкой имеют меньшую ширину, поэтому для покрытия площади их требуется больше.

Для крыши

Любым видом профнастила можно покрывать крышу. Есть материалы, предназначенные специально для этого. К ним относят профнастил с20 /переходи по ссылке/ и с21. Для сооружений коммерческого, промышленного назначения также применяют листы с высокой волной. Это маркировка Н60, НС35, Н75. Для крыши годятся листы с толщиной не менее 0,45 мм. Если здание промышленное, то этот показатель равен 0,7 мм и более.

Для фасада

Отделку фасада можно выполнять любым видом профнастила. Специально для этого выпускают профнастил с8 и с20. Наиболее широким является лист С8.