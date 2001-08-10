Мода для девочек-подростков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К моде, конечно же, лучше всего относиться с юмором, но вот проигнорировать ее полностью не получится: ведь она так помогает самовыразиться! А если подойти к этому творчески…

Наверное, одежда из джинсы – самая популярная у молодежи. Из этой ткани делают все, начиная от верха и заканчивая обувью, не говоря уже о вечных джинсах. Но только сегодня простыми джинсами никого не удивишь. Поэкспериментируй! На твоих штанах могут быть вышивка, какие-то прикольные маленькие металлические украшенияю Например, в виде звездочек, блестки, которые, сверкая на солнышке, будут напоминать об ушедшем лете. Но самая прикольная фишка – это эффект потертости и надписи. Не всем потертые джинсы нравятся, но мода требует жертв. Дополни образ стильным рюкзаком и твой образ готов!

Надписи же давно завоевали популярность, и теперь они находятся не только на футболках, кофточках, но «сползли» и на штаны. Почему бы и не разнообразить скучный гардероб! Мода в этом сезоне диктует свои правила: брюки должны быть либо очень широкими, по земле волочиться, либо очень узкими.

О тканях и цветах говорить не приходится. Надо только научиться сочетать их и помнить: в твоем наряде их не должно быть больше трех. Среди тканей, молодежь отдает предпочтение вельвету, синтетике, бархату, вновь вошедшему в моду. Но что точно обожает молодежь, так это кожа.

Кожаный пиджак – мечта каждого. Осенью ничего лучше и не придумаешь, смотрится он очень стильно и «богато». Кожаная куртка давно уже перестала быть только черного цвета. Очень женственный бежевый цвет, а зеленый или красный заставят юношей посмотреть тебе вслед. Лакированная кожа тоже в моде, хотя используется больше для аксессуаров и, конечно, разнообразных сумочек.

Не бойся сочетать, на первый взгляд, не сочетаемое: шелковая юбка просто суперски смотрится со свитером грубой вязки. Необычно и экспрессивно смотрится юбка поверх брюк. Ты можешь не согласиться, что это необычно, скажешь: видела, некоторые ходят. Но ведь сама ты не

пробовала так одеться. Попробуй! Твои подруги в школе или универе просто упадут от зависти. А если ты дополнишь этот прикид свитером с ассиметричным вырезом, кому-кому, а твоему другу точно понравится: оголенные плечи (или одно плечо) или эффектный вырез. Это привлечет к тебе его взгляд. А открытая кофточка, особенно белая, подчеркнет твой летний загар.

Лето прошло, но чтобы постоянно напоминать нам о себе, оставило кружева, рюши, оборки. Если ты настоящая модница, то летом ты, конечно, приобрела бриджи. Не торопись прятать их далеко и надолго в шкаф. Они просто сногсшибательно смотрятся с сапогами-чулками. Кстати, такая модель зрительно удлиняет ноги.

Подбери сумочку. Сейчас в моде сумки небольшие, прямоугольной формы, с двумя тоненькими или одной широкой лямками. Из модыне уходят и поясные сумки. Ни один парень не пройдет мимо.

Кстати, футболки тебе и зимой пригодятся. Но не для того, чтобы одевать их под свитер, а как раз наоборот. Прикольную футболку, например, с какими-нибудь надписями или изображением мультипликационных героев, можно надеть поверх водолазки. Это уже спортивный стиль, который в полной мере принадлежит молодежи. Это не то, что надоевшие черные костюмы с белыми лампасами. Спортивный стиль сегодня – это удобные брючки, прикольная футболка, ультрамодные кроссовки (не такие, в которых ты посещала школьные уроки физкультуры). Кроссовки сегодня походят на ботиночки, которые можно надеть и с классическими брюками.

Если ты предпочитаешь строгий стиль в одежде, забудь об обычном приевшемся костюме типа пиджака с короткой юбкой. Это однообразие уже порядком надоело. Да и потом строгий стиль – это не обязательно черный пиджак. Почему бы деловому костюму не быть светлым? Пусть вместо пиджака будет рубашка с воротничком-стоечкой.

Галстук давно перестал быть атрибутом только мужского костюма, с тем же успехом он занял место на женской нежной шее, от мужского его может отличить вышивка или вызывающая расцветка. Короче, уходи от стереотипов! И помни, аксессуары вообще творят чудеса. Удачи!

Источник: https://podarok-centr.ru/