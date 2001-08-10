13:39, Сегодня | Разнообразные статьи на актуальные темы
Мода для девочек-подростков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К моде, конечно же, лучше всего относиться с юмором, но вот проигнорировать ее полностью не получится: ведь она так помогает самовыразиться! А если подойти к этому творчески…
Наверное, одежда из джинсы – самая популярная у молодежи. Из этой ткани делают все, начиная от верха и заканчивая обувью, не говоря уже о вечных джинсах. Но только сегодня простыми джинсами никого не удивишь. Поэкспериментируй! На твоих штанах могут быть вышивка, какие-то прикольные маленькие металлические украшенияю Например, в виде звездочек, блестки, которые, сверкая на солнышке, будут напоминать об ушедшем лете. Но самая прикольная фишка – это эффект потертости и надписи. Не всем потертые джинсы нравятся, но мода требует жертв. Дополни образ стильным рюкзаком и твой образ готов!
Надписи же давно завоевали популярность, и теперь они находятся не только на футболках, кофточках, но «сползли» и на штаны. Почему бы и не разнообразить скучный гардероб! Мода в этом сезоне диктует свои правила: брюки должны быть либо очень широкими, по земле волочиться, либо очень узкими.
О тканях и цветах говорить не приходится. Надо только научиться сочетать их и помнить: в твоем наряде их не должно быть больше трех. Среди тканей, молодежь отдает предпочтение вельвету, синтетике, бархату, вновь вошедшему в моду. Но что точно обожает молодежь, так это кожа.
Кожаный пиджак – мечта каждого. Осенью ничего лучше и не придумаешь, смотрится он очень стильно и «богато». Кожаная куртка давно уже перестала быть только черного цвета. Очень женственный бежевый цвет, а зеленый или красный заставят юношей посмотреть тебе вслед. Лакированная кожа тоже в моде, хотя используется больше для аксессуаров и, конечно, разнообразных сумочек.
Не бойся сочетать, на первый взгляд, не сочетаемое: шелковая юбка просто суперски смотрится со свитером грубой вязки. Необычно и экспрессивно смотрится юбка поверх брюк. Ты можешь не согласиться, что это необычно, скажешь: видела, некоторые ходят. Но ведь сама ты не
пробовала так одеться. Попробуй! Твои подруги в школе или универе просто упадут от зависти. А если ты дополнишь этот прикид свитером с ассиметричным вырезом, кому-кому, а твоему другу точно понравится: оголенные плечи (или одно плечо) или эффектный вырез. Это привлечет к тебе его взгляд. А открытая кофточка, особенно белая, подчеркнет твой летний загар.
Лето прошло, но чтобы постоянно напоминать нам о себе, оставило кружева, рюши, оборки. Если ты настоящая модница, то летом ты, конечно, приобрела бриджи. Не торопись прятать их далеко и надолго в шкаф. Они просто сногсшибательно смотрятся с сапогами-чулками. Кстати, такая модель зрительно удлиняет ноги.
Подбери сумочку. Сейчас в моде сумки небольшие, прямоугольной формы, с двумя тоненькими или одной широкой лямками. Из модыне уходят и поясные сумки. Ни один парень не пройдет мимо.
Кстати, футболки тебе и зимой пригодятся. Но не для того, чтобы одевать их под свитер, а как раз наоборот. Прикольную футболку, например, с какими-нибудь надписями или изображением мультипликационных героев, можно надеть поверх водолазки. Это уже спортивный стиль, который в полной мере принадлежит молодежи. Это не то, что надоевшие черные костюмы с белыми лампасами. Спортивный стиль сегодня – это удобные брючки, прикольная футболка, ультрамодные кроссовки (не такие, в которых ты посещала школьные уроки физкультуры). Кроссовки сегодня походят на ботиночки, которые можно надеть и с классическими брюками.
Если ты предпочитаешь строгий стиль в одежде, забудь об обычном приевшемся костюме типа пиджака с короткой юбкой. Это однообразие уже порядком надоело. Да и потом строгий стиль – это не обязательно черный пиджак. Почему бы деловому костюму не быть светлым? Пусть вместо пиджака будет рубашка с воротничком-стоечкой.
Галстук давно перестал быть атрибутом только мужского костюма, с тем же успехом он занял место на женской нежной шее, от мужского его может отличить вышивка или вызывающая расцветка. Короче, уходи от стереотипов! И помни, аксессуары вообще творят чудеса. Удачи!
Источник: https://podarok-centr.ru/
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
10:19 Сегодня На Сахалине продавец салона связи осужден за нарушение тайны телефонных разговоров
10:26 Сегодня Сегодня, 5 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую горбушу по 100 рублей за кг
10:12 Сегодня На Сахалине в продаже появились льготные железнодорожные билеты для семей с детьми
10:33 Сегодня Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
11:34 30 Июля На Сахалине на СПГ идут сложные работы по замене факельного оголовка
13:43 29 Июля До открытия улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске остался месяц
11:25 29 Июля За пять месяцев 2021 года в Сахалинской области родилось на 669 человек меньше, чем умерло
13:25 30 Июля В воскресенье в Южно-Сахалинске на 10 дней пропадет в кранах холодная вода
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
- 11:32 Сегодня В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
- 10:33 Сегодня Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
- 14:14 Вчера Ремонтируемый участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске начнут асфальтировать во второй половине августа
- 10:39 2 Августа На Сахалине солдатам-срочникам показали советский фильм "Алексендр Невский"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?