МФО или банк: где взять кредит?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Когда нужны деньги, особенно срочно, наличие сбережений – удачная финансовая подстраховка. Но созданных накоплений не всегда бывает достаточно. А у многих людей их и вовсе нет. Как же быть, если деньги нужны «здесь и сейчас», но под матрацем или в копилке пусто? Есть несколько вариантов решения проблемы. Наиболее очевидные из них:

Продажа ценного имущества.

Заем у родственников, друзей, коллег.

Оформление кредита.

Быстро продать ценное имущество можно только в том случае, если оно ликвидное. Да и цену придется назначить с приличной скидкой. К примеру, автомобиль в хорошем состоянии могут купить в день публикации объявления, если он продается явно дешево.

Занимать у родственников, друзей, коллег не всегда удобно. Во-первых, часто их приходится посвящать в свои проблемы. А этого делать не хочется. Во-вторых, если сумма большая, придется обращаться к нескольким людям. В-третьих, автоматически создается чувство долга, обязательства перед теми, кто выручил.

Оформление кредита – альтернативный вариант. Финансовые институты специализируются на том, что выдают займы. Естественно, такие ссуды являются не бесплатными. На какой бы срок заемщик ни оформлял кредит, возвращать денег придется больше, чем было получено. Зато все происходит быстро и без лишних вопросов. Да и сумму в финучреждении можно получить довольно солидную, что не всегда доступно при обращении к родственникам или друзьям.

Основные кредиторы

В Украине наиболее популярными источниками ссудного капитала являются:

МФО (микрофинансовые организации).

Коммерческие банки.

Чтобы понять, какой кредитор лучше подходит заемщику, достаточно сравнить их по ряду признаков:

Доступные суммы . МФО выдают небольшие займы. Как правило, максимальные суммы не превышают 20-30 тысяч гривен. Кредит в банке можно оформить посолиднее. Максимальные суммы составляют 100-200-500 и более тысяч гривен.

. МФО выдают небольшие займы. Как правило, максимальные суммы не превышают 20-30 тысяч гривен. Кредит в банке можно оформить посолиднее. Максимальные суммы составляют 100-200-500 и более тысяч гривен. Процентные ставки . Реальные показатели (с учетом всех комиссионных, страховых и прочих издержек) в микрофинансовых организациях достигают 400-500% годовых. В банках же процентные ставки на порядок ниже – 150-250% годовых.

. Реальные показатели (с учетом всех комиссионных, страховых и прочих издержек) в микрофинансовых организациях достигают 400-500% годовых. В банках же процентные ставки на порядок ниже – 150-250% годовых. Сроки кредитования . МФО часто ассоциируют с выражением «деньги до зарплаты». Это обусловлено тем, что базовый период, на который выдаются ссуды, варьируется в пределах от нескольких дней до месяца. Но допустимо и пролонгировать контракты. В банке можно оформить кредит на месяцы и годы.

. МФО часто ассоциируют с выражением «деньги до зарплаты». Это обусловлено тем, что базовый период, на который выдаются ссуды, варьируется в пределах от нескольких дней до месяца. Но допустимо и пролонгировать контракты. В банке можно оформить кредит на месяцы и годы. Требования к заемщику . Оба кредитора выдадут ссуду только совершеннолетнему гражданину. И у него обязательно должны быть при себе оригиналы паспорта, ИНН. В банке дополнительно могут потребовать справку о доходах, если речь идет о большой сумме.

. Оба кредитора выдадут ссуду только совершеннолетнему гражданину. И у него обязательно должны быть при себе оригиналы паспорта, ИНН. В банке дополнительно могут потребовать справку о доходах, если речь идет о большой сумме. Оперативность оформления. В микрофинансовой организации решение задачи – от подачи заявки до получения денег на руки – занимает 20-30 минут. В банке запрос клиента рассматривается в течение 3-5 рабочих дней и дольше. Правда, программы моментального кредитования позволяют получить заемные средства в течение нескольких часов с момента обращения.

По большинству параметров банк является более привлекательным кредитором. Он ссужает солидные суммы, на продолжительный срок, устанавливает не столь космические процентные ставки. Однако если требуется получить всего 5-10 тысяч гривен, но как можно скорее и всего на пару дней, то МФО – даже более привлекательный вариант.

Нужна внушительная сумма и ситуация позволяет подождать несколько дней? Заем приходится оформлять на длительный срок, и баснословные проценты микрофинансовой организации явно не по душе? Обращение в Банк Кредит Днепр – оптимальный вариант.

Ссуды онлайн и наличными в сумме до 500 тысяч гривен. При реальной процентной ставке до 250% годовых. На срок до 60 месяцев. При наличии только паспорта гражданина Украины, ИНН (для займов от 75 тысяч гривен также потребуется справка о доходах за последние 6 месяцев). Заявку на кредит можно подать в отделении банка, через онлайн-кабинет FreeBank, на официальном сайте или по телефону.