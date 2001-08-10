Выплаты регионального материнского капитала продлили на Сахалине
На Сахалине продлили выплаты регионального материнского капитала. Сегодня за рождение второго ребенка островитяне получают более 200 тысяч рублей. Деньги можно направить на образование детей, покупку авто, ремонт жилья и оплату медицинских услуг. Это дополнительная выплата к федеральному материнскому капиталу, введённому по инициативе президента страны Владимира Путина, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Региональный закон о предоставлении материнского капитала при рождении или усыновлении второго ребенка был принят в 2011 году. За это время мерой поддержки воспользовались более 23 тысяч островных семей. Им предоставили специальные гарантийные письма.
В этом году срок действия программы подходил к концу. Однако льготу было решено продлить до 2022. Сейчас размер помощи составляет - 204 263 рубля. Также средства маткапитала можно направить на образование детей, платные медицинские услуги, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов и использовать в виде ежемесячных (5000 рублей), ежеквартальных (15000 рублей) и единовременной (30000 рублей) выплат. Чтобы получить льготу, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
– Семья, у которой только что родился ребенок, фактически лишается части дохода. При этом расходы у родителей существенно возрастают. Материнский капитал, хоть и не полностью, но все же существенно помогает решить эту проблему. Поэтому считаю нужным продолжать выплаты, – отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, по инициативе губернатора региона с начала этого года региональный пакет мер социальной поддержки стал шире. С 1 апреля мамам – вне зависимости от материального положения семьи – при выписке из роддома дарят набор для ухода за новорожденным. В комплекте – 19 предметов, необходимые ребенку с первых дней жизни – подгузники, средства для купания, термометр, детский крем, разовые пеленки.
Кроме того, с 1 июля ввели социальную выплату на малышей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детских садах. Размер ежемесячного пособия – более 14 тысяч рублей. С 1 октября сахалинские малоимущие семьи с детьми получают увеличенную по стоимости продовольственную корзину. Адресная продовольственная помощь является дополнительной мерой социальной поддержки, которая предоставляется в виде набора продуктов питания 1 раз в квартал.
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