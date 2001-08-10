Островитяне могут поучаствовать в слушаниях по бюджету

Сахалинцы и курильчане могут принять участие в обсуждении проекта закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом сообщает региональное правительство.

Мероприятие состоится 8 ноября в 16.00 в киноконцертном зале «Октябрь». Справочная информация размещена на портале «Открытый бюджет Сахалинской области». Сведения представлены в упрощенной для широкого круга жителей форме – в виде брошюры «Бюджет для граждан».

Прямая трансляция слушаний будет организована в эфире местных телеканалов, а также в интернет по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCyE7wYO7o1yTl2t47AKFI2w.

Участие островитян в обсуждении проекта закона об областном бюджете производится в соответствии с порядком подготовки и проведения публичных слушаний.