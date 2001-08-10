Современный завод на Кунашире построили на 70%

На Южных Курилах создают современное производство по глубокой переработке водных биологических ресурсов. Готовность нового цеха, который будет выпускать высококачественный рыбий жир и рыбную муку, составляет почти 70%, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Корпорацию развития Сахалинской области.

Стройка началась в 2018 году. Сегодня на острове Кунашир строители из металлоконструкций и стеновых панелей, доставленных из Новосибирска через порт Владивосток, собирают здание высотой почти в 18 метров. Одновременно внутри него на площади в 2800 квадратных метров идет монтаж самого современного технологического оборудования, изготовленного по норвежской лицензии в Таиланде. Устанавливаются бункеры для приемки исходного сырья, воздуховоды и конвейеры, баки и танки для готовой продукции.

Основная отрасль экономики Курил – добыча водных биологических ресурсов. В последнее время курильские предприятия активно обновляют флот, обновляют береговые перерабатывающие мощности. Причина – в здешних водах вновь появились перспективные промысловые скопления такой ценной рыбы, как сардина дальневосточная, известная населению бывшего Советского Союза в качестве сельди иваси.

Инициатором инвестиционного проекта на Кунашире стал «Южно-Курильский рыбокомбинат». Компания располагает собственным флотом, который добывает в год более 40 тысяч тонн водных биоресурсов, и мощным береговым перерабатывающим комплексом.

- На мировом и отечественном рынке есть большой спрос на рыбную муку и рыбий жир, - рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. – Они используются при изготовлении кормов для животных и рыб. Поэтому мы решили пустить в дело многочисленные отходы, которые образуются в результате основного производства. Это плавники, кости, хвосты и субпродукты. Их можно превратить в востребованную и весьма ценную продукцию. Причем перерабатывать мы будем не только собственные отходы, но и полученные от других предприятий острова.

- Значение проекта «Южно-Курильского рыбокомбината» трудно переоценить, - сказал руководитель акционерного общества Дмитрий Вдовин. – Благодаря внедрению глубокой переработки сырья рыбная отрасль на острове Кунашир выходит на новый уровень. Аналогичных производств с оборудованием столь высокого качества в нашей стране пока нет. И, что особенно важно, благодаря новому цеху будет создано 46 рабочих мест с достойной оплатой труда.

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