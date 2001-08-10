ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
Банк ВТБ, госкорпорация ВЭБ.РФ и компания «ВаниноТрансУголь» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения банка.
Планируемый грузооборот 1 очереди терминала составит 12 млн тонн угля в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Проект позволит создать более 600 новых рабочих мест. Общий потенциальный грузооборот терминала – до 24 млн тонн угля в год.
Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд рублей.
В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости 1-й очереди проекта.
Николай Цехомский, первый заместитель председателя – член Правления ВЭБ.РФ: «Инвестиции в создание современной портовой инфраструктуры являются одним из важнейших приоритетов ВЭБ.РФ. Мы благодарим наших уважаемых партнеров и выражаем уверенность, что результатом нашей совместной работы будет не только положительный эффект для экономики Дальнего Востока, но и расширение возможностей для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона».
Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Финансирование строительства специализированного угольного терминала в порту «Ванино» стало первой сделкой в сфере портовой инфраструктуры, которая реализуется ВТБ совместно с ВЭБ.РФ в рамках фабрики проектного финансирования. Банк ВТБ имеет значительный опыт в организации финансирования крупных инфраструктурных проектов. Строительство терминала «ВаниноТрансУголь» расширяет инфраструктуру для дальнейшего увеличения экспорта российского угля и способствует развитию экономики Дальнего Востока».
Юрий Тямушкин, Генеральный директор Управляющей компании «ВаниноТрансУголь»: «Строительство 1 очереди терминала находится в продвинутой стадии: построены основные производственные объекты, завершается монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы. Помимо развития экономики Дальнего Востока и портовой инфраструктуры края, компания «ВаниноТрансУголь» активно участвует в развитии социальной инфраструктуры района, включая строительство служебного жилья, поддержку образовательных учреждений, направленную на развитие будущего кадрового резерва и создание благоприятных условий для жителей Дальнего Востока».
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