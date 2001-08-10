Более 30,6 млрд рублей направят на соцзащиту островитян в 2019 году
На соцзащиту сахалинцев и курильчан в следующем году направят более 30,6 миллиарда рублей. Такую информацию озвучили во время публичных слушаний проекта трехлетнего бюджета региона. Эти внушительные средства позволят обеспечить более 200 мер поддержки для 180 тысяч сахалинцев и курильчан, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Особое внимание по-прежнему будет уделяться людям старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам, детям-сиротам.
С нового года начнет действовать еще одна мера поддержки для многодетных. Семьи, где воспитывается пятеро и более детей, смогут получить единовременную выплату на покупку машины.
Свои предложения по улучшению мер поддержки островитян внесли представители регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны».
– Сегодня «дети войны» получают ко Дню Победы по пять тысяч рублей. Мы бы хотели предложить рассмотреть возможность увеличения этой суммы на 3 тысячи рублей. Расходы на это составят более 68 миллионов рублей – сумма внушительная, но мы хотим, чтобы к нашей просьбе отнеслись внимательно.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что пожелание будет учтено. Однако окончательное решение по этому вопросу примут депутаты областной Думы.
– Мы тщательно рассмотрим это предложение. Людей, которых коснулась война, становится всё меньше, но они очень нуждаются в заботе, – отметил Валерий Лимаренко.
Также в проекте бюджета – строительство областного дома ветеранов и инвалидов пансионатного типа. В 2022-ом подобное учреждение появится в Корсакове, а в Шахтерске и Ногликах – дом-интернат для престарелых и инвалидов. Кировский психоневрологический интернат в Тымовском районе и областной реабилитационный центр для инвалидов в Южно-Сахалинске обзаведутся дополнительными корпусами.
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