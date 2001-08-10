Жилищный строительный бум ждёт Сахалинскую область
В ближайшие три года Сахалинскую область ждет жилищный строительный бум. Если план на 2019 год – 286 тысяч «квадратов», то на следующий – 430 тысяч, далее тоже планируется возводить от 400 до 500 тысяч жилья ежегодно. Это позволить в три раза быстрее переселить всех «аварийщиков». Об этом стало известно в ходе публичных слушаний по проекту трехлетнего бюджета Сахалинской области.
- В следующем году около 1,5 тысяч семей получат социальные выплаты на приобретение жилья. Почти 300 земельных участков для многодетных семей обеспечат необходимыми коммуникациями под индивидуальное жилищное строительство, - сообщили ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Всего же на переселение сахалинцев и курильчан из аварийных домов и в целом на развитие жилищно-коммунального хозяйства в областном бюджете на 2020 год предусмотрено свыше 22,5 миллиарда рублей.
За год приведут в порядок внутридомовые системы, крыши, фасады почти 400 многоэтажек. Чтобы свести к минимуму аварии, отремонтируют 26 центральных тепловых пунктов, 28 километров тепловых сетей, около 50 километров сетей водоснабжения и водоотведения.
В Смирных и Южно-Сахалинске реконструируют очистные сооружения, в селе Ильинском Томаринского района – сети водоснабжения и водоотведения, в планировочном районе Ново-Александровск – водозабор.
На публичных слушаниях прозвучал вопрос: почему проект бюджета не предусматривает котельную в южной части областного центра? Стало известно, что сейчас объявляется конкурс на экономическое обоснование. После этого можно будет оформлять бюджетную заявку. Большая котельная на 50 гигакалорий в час будет обеспечивать потребности жителей новых быстро растущих микрорайонов.
Большой круг вопросов коснулся благоустройства. Губернатор подчеркнул, что темпы ремонта дворов, создания общественных пространств не должны снижаться.
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