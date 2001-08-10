В течение недели сахалинское правительство заключит новое соглашение с «Аэрофлотом». Тогда же в продажу поступят билеты на следующий год. Об этом стало известно на публичных слушаниях в киноконцертном зале «Октябрь», где обсуждался проект бюджета на 2020-2022 годы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.

Почти 20 миллиардов рублей получат сферы транспорта и дорожного хозяйства в 2020 году. Расходы на повышение доступности транспортных перевозок для островитян вырастут более чем в 2 раза. В частности, речь идет о возможности летать в Москву и обратно на самолетах компании «Аэрофлот».

– «Плоские тарифы» будут субсидироваться из областного бюджета. Мы платим за повышение транспортной доступности, за то, чтобы Южно-Сахалинск оказался на столбовой дороге, сказал Валерий Лимаренко.

Участников публичных слушаний волновал также вопрос, продолжится ли субсидирование внутрирегиональные и межрегиональные авиаперевозки. Глава области дал однозначный положительный ответ. В 2020 году сахалинцы и курильчане, а также гости области продолжат летать по единым тарифам из Южно-Сахалинска в Оху, Ноглики, Шахтерск, Курильск, Южно-Курильск и в другие регионы Дальнего Востока.

Южносахалинцы поинтересовались, учитывает ли проект бюджета ремонт и строительство дорог. В планах на 2020 год – привести в порядок около 70 километров автодорог.

К примеру, в Южно-Сахалинске построят улицу Фархутдинова – на участке от Мира до Ленина. Продолжат реконструировать трассы: Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Арсентьевка – Ильинское.

Реконструкция трассы Южно-Сахалинск – Оха развернется на пяти участках. Как сообщил глава области, передать эту дорогу в федеральное ведомство планируется в первом квартале следующего года. Это позволит высвободить средства областного бюджета и направить их на приведение в порядок муниципальных дорог, по которым поступает больше всего вопросов от сахалинцев.

В частности, жителей области волнует трасса Правда – Невельск. В следующем году планируется провести проектирование этого участка. Кроме того, заасфальтируют еще одну проблемную дорогу в Холмском районе – Яблочное – Пионеры.