Сахалинское правительство заключит новое соглашение с «Аэрофлотом»
В течение недели сахалинское правительство заключит новое соглашение с «Аэрофлотом». Тогда же в продажу поступят билеты на следующий год. Об этом стало известно на публичных слушаниях в киноконцертном зале «Октябрь», где обсуждался проект бюджета на 2020-2022 годы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Почти 20 миллиардов рублей получат сферы транспорта и дорожного хозяйства в 2020 году. Расходы на повышение доступности транспортных перевозок для островитян вырастут более чем в 2 раза. В частности, речь идет о возможности летать в Москву и обратно на самолетах компании «Аэрофлот».
– «Плоские тарифы» будут субсидироваться из областного бюджета. Мы платим за повышение транспортной доступности, за то, чтобы Южно-Сахалинск оказался на столбовой дороге, сказал Валерий Лимаренко.
Участников публичных слушаний волновал также вопрос, продолжится ли субсидирование внутрирегиональные и межрегиональные авиаперевозки. Глава области дал однозначный положительный ответ. В 2020 году сахалинцы и курильчане, а также гости области продолжат летать по единым тарифам из Южно-Сахалинска в Оху, Ноглики, Шахтерск, Курильск, Южно-Курильск и в другие регионы Дальнего Востока.
Южносахалинцы поинтересовались, учитывает ли проект бюджета ремонт и строительство дорог. В планах на 2020 год – привести в порядок около 70 километров автодорог.
К примеру, в Южно-Сахалинске построят улицу Фархутдинова – на участке от Мира до Ленина. Продолжат реконструировать трассы: Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Арсентьевка – Ильинское.
Реконструкция трассы Южно-Сахалинск – Оха развернется на пяти участках. Как сообщил глава области, передать эту дорогу в федеральное ведомство планируется в первом квартале следующего года. Это позволит высвободить средства областного бюджета и направить их на приведение в порядок муниципальных дорог, по которым поступает больше всего вопросов от сахалинцев.
В частности, жителей области волнует трасса Правда – Невельск. В следующем году планируется провести проектирование этого участка. Кроме того, заасфальтируют еще одну проблемную дорогу в Холмском районе – Яблочное – Пионеры.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
14:30 5 Ноября Сахалинский «Русский терем» взял гран-при международного конкурса
13:00 5 Ноября Областной слёт объединил более 70 «серебряных волонтеров» в медицине
- 16:05 5 Ноября Южносахалинцам расскажут, как менялись названия улиц города
- 13:30 5 Ноября Распоряжение о соцсетях вступило в силу в Сахалинской области
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?