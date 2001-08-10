За три года на Сахалине и Курилах откроют 14 школ и 6 детских садов

Четырнадцать новых школ и шесть детских садов откроют в Сахалинской области в течение трех лет. На это будет предусмотрено 13,4 миллиарда рублей. О таких планах сообщила региональный министр финансов Анна Харченко во время публичных слушаний проекта трехлетнего бюджета.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном правительстве, на образование из региональной казны в следующем году выделят 28,6 миллиарда рублей – почти на 710 миллионов больше, чем годом ранее. Это позволит создать 1680 образовательных мест для сахалинских ребят, обновить материально-техническую базу в 33 школах, запустить мобильный технопарк «Кванториум» для сельских школьников.

В следующем году распахнут свои двери дополнительный корпус к СОШ №6 в Южно-Сахалинске, школа в Дальнем, детский сад в селе Новом Макаровского района, школа для детей с ограниченными возможностями здоровья в планировочном районе Луговое, школа-детский сад в селе Кировском Тымовского района.