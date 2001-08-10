Островное здравоохранение получит в следующем году около 24 млрд рублей
Почти на 4 миллиарда больше получит сахалинское здравоохранение в 2020 году. Вырастут расходы на совершенствование специализированной медпомощи, охрану здоровья матери и ребенка, лекарственное обеспечение, привлечение кадров. Такая информация прозвучала сегодня на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на предстоящие три года, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Сфера здравоохранения получит в 2020 году около 24 миллиардов рублей – на 3,85 миллиарда больше, по сравнению с прошлым годом. По словам губернатора Валерия Лимаренко, возросшее финансирование позволит решить одну из главных проблем островной медицины – очереди в больницах и поликлиниках.
– Пациенты не могут попасть к врачу по двум основным причинам – неорганизованность работы и нехватка специалистов. Поэтому все медицинские учреждения должны перейти на формат «бережливого производства». Чтобы решить все общие вопросы, нам необходима обратная связь с вами. Для этого создали горячую линию «1-300», запустили «Окна доверия», появились «серебряные волонтеры», – сказал глава Сахалинской области.
Будет продолжаться оснащение островных больниц и поликлиник новейшим оборудованием – КТ и МРТ, аппаратами УЗИ экспертного класса, эндоскопическими и рентгеновскими комплексами.
На проектирование и строительство медучреждений в ближайшую трехлетку будет выделено 12,9 миллиарда рублей. В 2020 году завершится строительство инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ, в 2021-ом – второго корпуса поликлиники №4 и станции скорой помощи в Южно-Сахалинске, в 2022-ом – дополнительного корпуса консультативно-диагностического центра.
Значительное финансирование отрасли позволяет также привлекать высококвалифицированных врачей. В этом году планировали принять на работу 150 специалистов. В итоге, трудоустроили около 240. Столько же предстоит привлечь в 2020 году, чтобы полностью закрыть потребность в медицинских кадрах.
Для врачей действуют беспрецедентные меры поддержки – «подъемные» от 1,4 до 2,6 миллиарда рублей, выплаты на приобретение (до 3 миллионов) или аренду (до 25 тысяч рублей в месяц) квартиры.
Участники публичных слушаний волновал вопрос лекарственного обеспечения. Стало известно, что эта статья расходов в следующем году вырастет на 400 миллионов рублей. Льготные лекарства по региональной льготе получат около 67 тысяч сахалинцев и курильчан.
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