Новую птицеферму возвели на Сахалине
На Сахалине при поддержке областного правительства возвели новую птицеферму. Она расположена в селе Новое Корсаковского района. В хозяйстве будут разводить бройлерных цыплят, индоуток и цесарок. Ферма рассчитана на тысячу голов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Новый птичник построила Екатерина Трегубляк. Девушка стала обладателем дальневосточного гектара. На землях, которые достались ей по программе, она обустроила несколько помещений.
– Умения и навыки нужно вкладывать в своё собственное дело. У меня большой опыт и специальное сельскохозяйственное образование, которые помогут мне развиваться на Сахалине. Тем более здесь созданы все необходимые для этого условия – программы, земля, поддержка, – отметила Екатерина Трегубляк.
Чтобы построить птичник, начинающему фермеру были необходимы оборудование и материалы. Однако денег на их покупку у девушки не было. Помогли гранты от регионального правительства – 1,5 миллиона рублей. Также на средства из областного бюджета Екатерина приобрела триста пернатых. Птицы уже прошли карантинные мероприятия. Сегодня идет обустройство подъездной дороги к фермерскому хозяйству. Скоро на предприятии будут организованы рабочие места для жителей Корсаковского района. На островных прилавках продукция фермы окажется в следующем году.
Всего в 2019 году в рамках государственной отраслевой программы на грантовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в федеральном и областном бюджетах предусмотрено более 80 миллионов рублей.
Отметим, благодаря мерам господдержки главы КФХ имеют возможность реализовать свои планы в короткие сроки. К примеру, с 1 сентября 2019 года в островном регионе увеличили субсидии на закупку товарного молока для переработки. В среднем субсидия выросла на 80 копеек за литр. Также принято решение усреднить и увеличить ставки субсидий на содержание мясного поголовья крупного рогатого скота.
Было бы невозможно развивать предприятия агропромышленного комплекса без техники. При поддержке правительства области на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах сегодня полным ходом идет технологическая модернизация. Закуплено более 50 единиц современных тракторов, комбайнов, картофелесажалок и прочей сельхозтехники, и оборудования. До конца года планируется приобрести не менее 40 единиц.
Кроме тракторов и другой сельскохозяйственной техники, островные начинающие фермеры могут потратить средства гранта на покупку животных, птицы, строительство помещений и сооружений для деятельности хозяйства. При этом фермер должен быть зарегистрирован. Кроме того, в рамках отраслевой программы по развитию сельского хозяйства, молодежь, которая хочет работать в этой отрасли, имеет право воспользоваться подъемными. 500 тысяч рублей выплачиваются из областного бюджета и 150 тысяч рублей платит предприятие или КФХ, в которое устраивается специалист с высшим образованием. Если со средне-специальным, то подъемные составляют 250 тысяч рублей из бюджета и 75 тысяч от предприятия.
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