Миллион квадратных метров жилья появится в Южно-Сахалинске за пять лет

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин представил губернатору Валерию Лимаренко проект развития областной столицы до 2024 года. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Так, в ближайшую пятилетку южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20 процентов. Программа минимум – 930 тысяч квадратных метров жилья, программа максимум – 1,1 миллиона. Это от 190 до 250 «квадратов» ежегодно. Больше трети от этого объема составляет социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда и арендное – для востребованных специалистов.

– Недвижимость живет долго, поэтому нужно подходить к формированию новых микрорайонов основательно, перенимать лучшие архитектурные решения. В каждом жилом квартале должны быть школы и детские сады, пешеходные улицы, уютные дворы, скверы, магазины. Это то, что делает жизнь людей комфортной и формирует облик города в целом, – отметил Валерий Лимаренко.

Большие перспективы для застройки дают земельные участки на юге города – Поле чудес в районе аэропорта и Гарант неподалеку от «Сити Молла». Около 2 тысяч семей смогут получить арендные квартиры в новом микрорайоне.

Малоэтажное строительство планируют развернуть в Новой деревне. А недвижимость по более низкой цене можно будет приобрести в Новом Дальнем. Здесь заканчивается строительство большой школы на 550 мест. В ближайшие годы появятся два детских сада, взрослая и детская поликлиники, дом культуры.

Несколько перспективных участков были получены от Минобороны – Северный городок в планировочном районе Новоалександровск и Уюн рядом с железнодорожной больницей. Помимо того, рассматривается возможность застройки на западе областного центра – участок Сусуя, а также между Луговым и Новоалександровском – Солнечные луга.

4-ый, 7-ой, 8-ой, 16-ый микрорайоны, которые располагаются рядом с городским парком и «Горным воздухом», ждет реновация. Здесь планируется заменить жилой фонд 1960-х годов постройки, который не отвечает требованиям сейсмической безопасности, на новый комфортный микрорайон средней этажности со значительным увеличением зеленых зон.

Формирование комфортной городской среды невозможно без современных общественных пространств. В ближайшие пять лет появится 15 таких точек притяжения для жителей и гостей Южно-Сахалинска.

К примеру, в Новоалександровске обустроят сквер Молодежный с скейтпарком и площадкой для воркаута. Преобразятся набережная реки Рогатка, площадь перед кинотеатром «Комсомолец», в новых микрорайонах появятся зеленые парки. Уже в следующем году планируется приступить к первому этапу реализации проекта велопарка вдоль улицы Горького, который разработало конструкторское бюро «Стрелка».

Большое значение в комплексном развитии городской среды уделяется знаковым объектам. В Южно-Сахалинске планируется возвести филармонию, образовательный квартал на улице Больничной, центр единоборств, легкоатлетический манеж. Ряд современных объектов – конгресс-холл, гостиницу, спорткомплекс – планирует построить «Газпром».

– Мы представили губернатору наши планы по развитию Южно-Сахалинска. Это первый этап, – сказал Сергей Надсадин после встречи с главой области. – Вторым этапом станет внесение администрацией города предложений по определению источников финансирования этих планов. Здесь рассматриваются следующие механизмы: областной и муниципальный бюджеты, привлечение инвесторов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства или концессии.