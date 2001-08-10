Миллион квадратных метров жилья появится в Южно-Сахалинске за пять лет
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин представил губернатору Валерию Лимаренко проект развития областной столицы до 2024 года. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Так, в ближайшую пятилетку южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20 процентов. Программа минимум – 930 тысяч квадратных метров жилья, программа максимум – 1,1 миллиона. Это от 190 до 250 «квадратов» ежегодно. Больше трети от этого объема составляет социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда и арендное – для востребованных специалистов.
– Недвижимость живет долго, поэтому нужно подходить к формированию новых микрорайонов основательно, перенимать лучшие архитектурные решения. В каждом жилом квартале должны быть школы и детские сады, пешеходные улицы, уютные дворы, скверы, магазины. Это то, что делает жизнь людей комфортной и формирует облик города в целом, – отметил Валерий Лимаренко.
Большие перспективы для застройки дают земельные участки на юге города – Поле чудес в районе аэропорта и Гарант неподалеку от «Сити Молла». Около 2 тысяч семей смогут получить арендные квартиры в новом микрорайоне.
Малоэтажное строительство планируют развернуть в Новой деревне. А недвижимость по более низкой цене можно будет приобрести в Новом Дальнем. Здесь заканчивается строительство большой школы на 550 мест. В ближайшие годы появятся два детских сада, взрослая и детская поликлиники, дом культуры.
Несколько перспективных участков были получены от Минобороны – Северный городок в планировочном районе Новоалександровск и Уюн рядом с железнодорожной больницей. Помимо того, рассматривается возможность застройки на западе областного центра – участок Сусуя, а также между Луговым и Новоалександровском – Солнечные луга.
4-ый, 7-ой, 8-ой, 16-ый микрорайоны, которые располагаются рядом с городским парком и «Горным воздухом», ждет реновация. Здесь планируется заменить жилой фонд 1960-х годов постройки, который не отвечает требованиям сейсмической безопасности, на новый комфортный микрорайон средней этажности со значительным увеличением зеленых зон.
Формирование комфортной городской среды невозможно без современных общественных пространств. В ближайшие пять лет появится 15 таких точек притяжения для жителей и гостей Южно-Сахалинска.
К примеру, в Новоалександровске обустроят сквер Молодежный с скейтпарком и площадкой для воркаута. Преобразятся набережная реки Рогатка, площадь перед кинотеатром «Комсомолец», в новых микрорайонах появятся зеленые парки. Уже в следующем году планируется приступить к первому этапу реализации проекта велопарка вдоль улицы Горького, который разработало конструкторское бюро «Стрелка».
Большое значение в комплексном развитии городской среды уделяется знаковым объектам. В Южно-Сахалинске планируется возвести филармонию, образовательный квартал на улице Больничной, центр единоборств, легкоатлетический манеж. Ряд современных объектов – конгресс-холл, гостиницу, спорткомплекс – планирует построить «Газпром».
– Мы представили губернатору наши планы по развитию Южно-Сахалинска. Это первый этап, – сказал Сергей Надсадин после встречи с главой области. – Вторым этапом станет внесение администрацией города предложений по определению источников финансирования этих планов. Здесь рассматриваются следующие механизмы: областной и муниципальный бюджеты, привлечение инвесторов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства или концессии.
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