Продажа билетов на сахалинские рейсы «Аэрофлота» на 2020-й год открыта
Открылась продажа билетов на сахалинские рейсы «Аэрофлота» на 2020-й год. Правительство островного региона и крупнейшая авиакомпания страны заключили договор о предоставлении субсидий на авиаперевозки по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва. Со вчерашнего дня билеты на следующий год доступны на сайте «Аэрофлота».
Как ТИА "Острова" сообщили в региональном правительстве, стоимость составляет 15660 рублей в одну сторону и 26100 – туда и обратно. Самолет ежедневно отправляется из Москвы в 21:00 и в 13:25 прибывает в Южно-Сахалинск. В обратном направлении вылет – в 15:45, прибытие – в 16:55.
– Задержка старта продажи билетов была вызвана тем, что авиакомпания согласовывала с правительством России вопрос повышения «плоских» тарифов на 2020 год, – пояснил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри. – 12 ноября мы завершили процедуру конкурсного отбора авиаперевозчиков, победителем которого стал «Аэрофлот». Сегодня компания провела технические работы на сайте, и билеты поступили в продажу.
Сохраняется также ежедневный рейс в Москву и обратно, который выполняет дочерняя компания «Россия». Стоимость билетов составляет 13770 рублей в одну сторону, 22950 рублей – в обе.
Напомним, возвращения национального авиаперевозчика на островное направление ранее добился губернатор Валерий Лимаренко. Ежедневные рейсы возобновились с 27 октября – с переходом на зимнее расписание. «Плоские» тарифы для жителей и гостей островного региона субсидируются из областного бюджета.
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