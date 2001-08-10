Воспитанники приморского детского дома прошли обучение в театральной академии при поддержке ВТБ

На Приморской сцене Мариинского театра завершился первый благотворительный просветительский проект «Театральная академия», организованный при поддержке банка ВТБ. Участниками стали воспитанники детского дома из Лесозаводска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение банка.

Цель проекта — рассказать детям о театральных профессиях и увлечь их миром музыкального театра. В течение двух месяцев юные участники знакомились с особенностями работы артистов балета, оперы, оркестра и закулисных цехов: гримёрного, швейного и бутафорского. Занятия включали теоретическую и практическую части. Педагогами выступили сотрудники театра и приглашённые эксперты.

«Мы ставим перед собой цель, чтобы, приходя в зрительный зал, каждый ребенок знал и понимал, что происходит на сцене, на что обращать внимание, как смотреть и слушать спектакль. Важно с детства формировать понимание, что театр — это интересный, увлекательный мир, сложный и красивый», — рассказал Александр Титов, первый заместитель директора Приморской сцены Мариинского театра.

«Банк ВТБ традиционно уделяет большое внимание благотворительности. Адаптация детей, оставшихся без родителей, к взрослой самостоятельной жизни и улучшение качества получаемого образования — это инвестиция в будущее нашей страны. Мы рады, что в рамках нашей общебанковской стратегической программы «Культурная страна» мы помогли проекту «Театральная Академия». Тем более, что проект состоялся на Приморской сцене Мариинского театра, давнего друга и партнера ВТБ. Словом, помощь детям, сохранение и развитие культурного наследия — это важнейшие направления социальной деятельности банка», — прокомментировал Александр Вялков, управляющий ВТБ в Приморском крае.