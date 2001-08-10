Сахалинская область - лидер в России по реализации программы «Инициативное бюджетирование»

Сахалинскую область признали лидером в стране по реализации программы «Инициативное бюджетирование». Высокую оценку островным практикам дал представитель Всемирного банка. Он озвучил её на международном семинаре, который прошел накануне, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Инициативное бюджетирование» позволяет получить средства от государства на проекты, которые жители считают наиболее значимыми. Сегодня эта программа действует в 60 регионах России.

Сахалинская область была одним из пионеров. В 2017 году годовой объем финансирования проектов составлял лишь 50 миллионов рублей. К 2019 сумма выросла до полутора миллиардов. Деньги выделяют сразу по трем направлениям – «Поддержка местных инициатив», «Молодежный бюджет» и «Развитие территорий». По объемам вложений сахалинское «Инициативное бюджетирование» считается крупнейшим в России и одним из самых масштабных в мире. Так, благодаря этой программе в селах Елочки и Ключи построены новые спортивно-игровые площадки, в Малокурильском приобретены декорации для театральных постановок, а в селе Онор Смирныховского района обустроена аллея памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Всего с начала запуска «Инициативного бюджетирования» на островах было реализовано более 170 проектов.

– Сахалинская область является показательным регионом, на котором пилотируются различные практики, а другие субъекты России на них учатся. Позавчера стало известно, что в Ярославской области запускается проект школьного партисипаторного бюджетирования. Он основан на практике сахалинского «Молодежного бюджета», – отметил представитель Всемирного банка, руководитель проекта по развитию инициативного бюджетирования в России Иван Шульга. – Кроме того, сахалинский опыт два года подряд представляется на тематических мероприятиях в Португалии и о нем пишут в различных изданиях.

С 2018 года на «Поддержку местных инициатив» из областного бюджета ежегодно выделяли по 125 миллионов рублей. С 2020 финансирование будет увеличено до 190 миллионов. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Лимаренко. Это направление помогает решить базовые социальные проблемы местного уровня. На реализацию каждого проекта предоставляют до 3 миллионов рублей. На эти деньги, к примеру, построена спортивная площадка в селе Ольшанка Углегорского района. Всего по программе поддержки местных инициатив на островах было реализовано 60 проектов, среди которых – спортивные объекты, благоустройство мест отдыха и детские площадки.

А «Молодежный бюджет» позволяет ученикам островных школ стать полноправными участниками бюджетного процесса. Ежегодно на это направление выделяют 375 миллионов рублей. Так, старшеклассники из села Горячие Ключи в рамках «Молодежного бюджета» предложили благоустроить школьный двор и установить на его территории теплицу. А в Корсакове была построена спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Еще один яркий пример – село Кировское Тымовского района. Местные жители захотели построить там хоккейный корт. Стоимость проекта оказалась высокой – 6 миллионов рублей. Чтобы получить необходимое финансирование, они разбили работы на две части. Получилось так, что деньги на реализацию проекта поступили сразу из двух программ – «Поддержка местных инициатив» и «Молодежный бюджет», – рассказала региональный министр финансов Анна Харченко.

Самое крупное направление «Инициативного бюджетирования» – «Развитие территорий». На его финансирование ежегодно выделяют до 1 миллиарда рублей. Сегодня островной регион в масштабах страны первопроходец в этом направлении. В этом году победили 11 инициатив, которые будут реализовывать в течение двух лет. Например, жители Анивы предложили построить парковую зону, а охинцы – открытый корт для зимних и летних видов спорта.

– Речь идет о строительстве или реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Объем финансирования каждого проекта – до 100 миллионов рублей. Причем мы смогли организовать работу таким образом, что к голосованию подключилось очень большое количество людей. Это было сделано благодаря интернету и специальному автомобилю, который курсировал по Сахалину и помогал островитянам сделать свой выбор, – отметил зампред регионального правительства Сергей Байдаков.

О своем опыте «Инициативного бюджетирования» рассказали также представители Южной Кореи. Решения о реализации проектов в этой стране принимают, исходя из общенациональных показателей. Так, корейцы много денег тратят на воспитание детей. Чтобы помочь родителям сэкономить, они запустили передвижную библиотеку игрушек. Еще одна необычная инициатива – обустройство парка на месте бывшей свалки – там открыли обсерваторию, библиотеку и выставочный центр. Много внимание в рамках «Инициативного бюджетирования» в Корее уделяют здравоохранению, экологии и госуправлению.