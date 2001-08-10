Островные медработники начали получать выплаты на покупку жилья

Сахалинские медработники начали получать выплаты на покупку жилья. Привлечение специалистов в медицинские учреждения – одна из главных задач областных властей. Для этого был разработан беспрецедентный комплекс мер. В том числе участникам кадровой программы компенсируют большую часть затрат на приобретение жилья, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Молодой специалист Дмитрий Шумилов прибыл на Сахалин из Владивостока. 27-летний уролог сегодня работает в поликлинике №4 областного центра. Он стал первым, кто заключил договор с региональным министерством здравоохранения по новой форме и предоставил документы на получение выплаты для приобретения жилья.

– Вместе с супругой мы нашли квартиру и подали документы на денежную выплату. Два дня назад деньги поступили на банковский счет, и мы тут же оформили договор купли-продажи, – рассказывает Дмитрий Шумилов.

Теперь у Шумиловых трехкомнатная квартира общей площадью 75 квадратных метров в шаговой доступности от работы. Семье выплатили 3 миллиона рублей, остальную сумму супруги внесли с помощью ипотеки. На будущей неделе еще один участник кадровой программы получит денежные средства на приобретение жилья.

Право на такую выплату имеют все специалисты, прибывшие в учреждения здравоохранения Сахалина и Курил по кадровой программе. Главное условие – отработать по профилю не менее 10 лет. Подобный договор уже заключили 55 молодых специалистов.

– Мера носит заявительный характер, – отметила начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Сахалинской области Татьяна Ивкина. – Молодые специалисты сами подбирают себе квартиру. Выплата составит 60% от стоимости предполагаемого жилья, но не более 3 миллионов рублей. Медицинские работники самостоятельно собирают документы и предоставляют их в министерство. После рассмотрения документов деньги перечисляют на счет заявителя.

Напомним, для решения кадровых вопросов в здравоохранении на Сахалине и Курилах в этом году запустили новый механизм материального стимулирования работников. Помимо предоставления денежных выплат на приобретение жилого помещения, были увеличены подъемные для врачей – от 1,45 до 2,6 миллионов рублей (в зависимости от района), появилась возможность компенсации аренды жилого помещения до 25 тысяч рублей. Это позволит привлечь в островной регион новых специалистов и повысит доступность медицинских услуг.