Сахалин и Корея обменялись опытом «Инициативного бюджетирования»

Сахалинская область и Южная Корея обменялись опытом «Инициативного бюджетирования». С рабочим визитом островной регион посетил представитель министерства финансов Республики Корея Гёнчхан Пак. Он принял участие в тематическом семинаре, на котором поделился лучшими корейскими практиками «Инициативного бюджетирования», а также подробно изучил сахалинские и курильские проекты, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.

В своем выступлении Гёнчхан Пак рассказал, как эта программа реализуется в Южной Корее. К примеру, достаточно много средств там тратят на воспитание детей. Чтобы помочь родителям сэкономить, они запустили передвижную библиотеку игрушек.

Еще одна необычная инициатива – обустройство парка на месте бывшей свалки – там открыли обсерваторию, библиотеку и выставочный центр. Также внимание в рамках «Инициативного бюджетирования» в Корее уделяют здравоохранению, экологии, госуправлению, борьбе с самоубийствами и бедностью среди пожилых людей.

Представитель южнокорейского минфина высоко оценил проекты, которые реализуют в Сахалинской области. В частности, ему понравился сквер с памятником сивучам, который сегодня обустраивают в Невельске. По мнению специалиста, такие объекты необходимы для развития туризма.

– Мне очень понравилось, как в Сахалинской области организована работа с жителями. Этот опыт надо перенимать. Конечно, у нас проекты тоже обсуждаются на массовых собраниях, но это происходит только в небольших населенных пунктах. В целом наши практики очень похожи, – отметил директор департамента партисипаторного бюджетирования минфина Республики Корея Гёнчхан Пак. – Меня впечатлило, что жители вашего региона очень инициативны. Они не боятся предлагать свои собственные идеи и бороться за них.

Кроме того, специалист побывал в восьмой школе областного центра. Здесь ученики образовательного учреждения представили проекты в рамках программы «Молодежный бюджет». Среди них – обустройство современной библиотеки, создание школьного радио, техническое обновление актового зала, ремонт гардероба и спортивного зала. В ближайшие недели в школе проведут голосование, на котором определят самые перспективные направления работы. На реализацию задумок образовательному учреждению выделят 3 миллиона рублей.

– Презентации были очень хорошие. Например, радио - отличная идея, а оборудование, которое вы планируете получить, после детализации проекта можно использовать шире. Желаю вам успехов,- оценил работу школьников Генчхан Пак.

Напомним, программа «Инициативное бюджетирование» позволяет получить средства от государства на проекты, которые жители считают наиболее значимыми. Сегодня эта программа действует в 60 регионах России. Сахалинская область была одним из пионеров. В 2017 году годовой объем финансирования проектов составлял лишь 50 миллионов рублей. К 2019 сумма выросла до полутора миллиардов. Деньги выделяют сразу по трем направлениям – «Поддержка местных инициатив», «Молодежный бюджет» и «Развитие территорий». По объемам вложений сахалинское «Инициативное бюджетирование» считается крупнейшим в России и одним из самых масштабных в мире.