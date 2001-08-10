Стартовали продажи авиабилетов на регулярные рейсы между островами Курильской гряды
Акционерное общество «Авиационная компания Авиашельф» информирует о начале продаж авиабилетов на регулярные рейсы между островами Курильской гряды - Итуруп, Кунашир и Шикотан. Билеты поступили в продажу 13 ноября. Период перевозки - до 31 декабря, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на южно-курильскую администрацию.
Предварительная продажа билетов осуществляется на сайте Авиакомпании «Аврора» www.flyaurora.ru и в кассах Авиакомпании «Аврора». Продажа заканчивается за 2 часа до вылета рейса по расписанию.
По истечении этого времени билеты можно приобрести в кассах агентов Авиакомпании «Авиашельф» по следующим адресам:
1. о. Кунашир, здание аэропорта Южно-Курильск (Менделеево), касса;
2. о. Шикотан, с. Крабозаводское, ул. Торговая, д.2. (здание Администрации), офис МУП «Шикотанское ЖЭУ», касса;
3. о. Итуруп, здание аэропорта Курильск (Ясный), касса.
Получить информацию о порядке оформления авиабилетов, об условиях перевозки багажа и выполнения рейсов можно у представителя Авиакомпании «Авиашельф» по телефону 8 (4242) 510-580.
Также справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании «Аврора» по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.
В связи со стартом предварительной продажи авиабилетов отсутствует необходимость формирования списков пассажиров в ЕДДС.
Также информируем о том, что в связи с временным прекращением обеспечения авиатопливом ТС-1 в а/п «Менделеево» пгт. Южно-Курильск, продажа авиабилетов по маршрутам: а/п Менделеево - Крабозаводское - а/п Менделеево и а/п Менделеево - а/п Ясный временно приостановлена.
Информация о возобновлении продажи авиабилетов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.
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