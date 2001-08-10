Больше 130 социальных мероприятий реализуют в Сахалинской области за три года
На рабочей встрече в Москве министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили строительство социальных объектов на островах и субсидирование авиаперевозок. Всего - 135 социальных мероприятий за три года, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– На Сахалине строят и ремонтируют очень много социальных объектов по так называемой «Единой субсидии». За три года запланировано 135 социальных мероприятий. В перечне как строительство больниц, школ и домов-интернатов для пенсионеров, так и переселение людей из аварийного жилья, реконструкция объектов ЖКХ, развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», модернизация международного аэропорта. Большой объем влечет за собой большую ответственность, – сказал Александр Козлов.
В свою очередь, Валерий Лимаренко отметил, что регион понимает всю ответственность, прежде всего, перед жителями. В этом году в рамках «Единой субсидии» уже построены 4 школы, спортивное учреждение, 6 объектов ЖКХ.
В целом по Дальнему Востоку планируется построить, отремонтировать и модернизировать свыше 700 социальных объектов. Из федерального бюджета регионам выделят 94,3 миллиарда рублей. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики контролирует использование средств и исполнение сроков по работам.
Также на встрече обсуждались вопросы транспортной доступности. Глава Минвостокразвития отметил, что работа по субсидированию воздушных перевозок ведется постоянно. Так, с января по ноябрь 2019 года льготные авиабилеты уже купили более 960 тысяч дальневосточников. Эта цифра в два раза больше, чем в 2018 году. Этого удалось достичь благодаря усиленной работе Минвостокразвития и поддержке Председателя Правительства РФ.
В этом году в три раза увеличили финансирование субсидируемых авиаперевозок – до 8,2 миллиарда рублей. Появилась возможность покупать льготные билеты круглый год – раньше это было возможно только в летний период. Кроме того, ввели дополнительную категорию льготников – многодетные родители. Им доступны билеты по сниженным ценам наравне с женщинами старше 55 лет и мужчинами старше 60 лет, инвалидами I группы, инвалидами с детства II и III групп, молодежи до 23 лет.
В 2020 году на субсидирование авиаперевозок по дальневосточным направлениям из федерального бюджета направят 5,8 миллиарда рублей. Но с помощью дополнительного финансирования, уверены в Минвостокразвития, сумма будет не меньше, чем в этом году.
– Для нашей области принципиально важен вопрос доступности воздушных перевозок. В этой связи надо сказать, что постановление Правительства №1242, которое регламентирует субсидирование региональных перевозок, нужно совершенствовать. Один из моментов – необходимо планировать работу на 3-5 лет. Сейчас фактически выходит приказ Росавиации на один год. В таких условиях бизнесу сложно планировать покупку новых самолетов, обучать летчиков. Очень важно, чтобы эта программа была среднесрочной или долгосрочной. Считаю, что можно было бы планировать и на 10 лет вперед, – сказал Валерий Лимаренко.
– Согласен, что программы субсидирования требуют дальнейшей трансформации, чтобы в них учитывались и потребности регионов, и авиакомпаний. И, конечно, важно увеличивать горизонт планирования, – поддержал предложение Александр Козлов.
Министр также добавил, что работа по совершенствованию механизма субсидирования ведется постоянно. Совместно с Минтрансом только в этом году были два раза откорректированы два постановления.
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