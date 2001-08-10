Глава Сахалинской области принял участие в «Транспортной неделе» в Москве
Валерий Лимаренко принял участие в «Транспортной неделе» в Москве. На международном отраслевом мероприятии губернатор Сахалинской области провел ряд важных встреч и переговоров по транспортной проблематике. В этом году «Транспортная неделя» проходила с 16 по 21 ноября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
С Сергеем Ивановым – специальным представителем Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта – Валерий Лимаренко обсудил вопрос транспортной доступности Курил.
В начале этого года спецпред приезжал в Южно-Курильский район. Тогда рассматривалась возможность строительства взлетно-посадочной полосы на Шикотане. К сегодняшнему дню АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» подписал договор на технико-экономическое обоснование посадочной площадки. В первом квартале 2020 года эта работа будет завершена.
– Сейчас Шикотан оторван от Сахалина – из областного центра сюда можно попасть только через Кунашир. Появление взлетно-посадочной полосы позволит ввести прямой рейс из Южно-Сахалинска. Это не только увеличит объемы пассажирских и грузовых перевозок, но и может решать экстренные задачи – к примеру, из области санитарной авиации.
– Для нашей островной области развитие воздушного сообщения ставится во главу угла. Необходимо устранять транспортное неравенство, создавать условия, чтобы все сахалинцы и курильчане имели возможность свободно передвигаться по островам и выезжать за пределы родного региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
По поручению главы региона в этом году практически в полтора раза расширилась сеть внутриобластных и межрегиональных маршрутов, ввели единые тарифы для всех пассажиров – вне зависимости от места регистрации. Возобновились рейсы из Южно-Сахалинска в Шахтерск и Ноглики. Впервые вертолетное сообщение соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. Появились регулярные рейсы из областного центра в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский. С 27 октября на островное направление вернулся крупнейший перевозчик – «Аэрофлот». Билеты на 2020 год уже поступили в продажу – «плоские тарифы» обеспечиваются за счет областного бюджета.
Значительно улучшить транспортную связь между островами позволит не только воздушное, но и морское сообщение. На полях форума Валерий Лимаренко также обсудил с руководством Росморпорта стратегию развития морских гаваней Сахалина и Курил.
Сегодня на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге строится два судна ледового класса. Каждое будет вмещать 146 пассажиров и сможет перевозить 24 контейнера с грузами. Планируется, что суда выйдут на Курильскую линию в 2021 году. Еще два судна – вместимостью 200 человек каждое – строятся на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Предполагается, что они начнут работать на паромной переправе Ванино – Холмск в 2023 году.
«Транспортная неделя» ежегодно проводится по распоряжению правительства Российской Федерации уже на протяжении 13 лет. Она включает серию общероссийских и международных мероприятий. Ключевые среди них – форум и выставка «Транспорт России». В рамках форума обсуждаются вопросы развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, водного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения отраслевых предприятий. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего транспортного сектора. В «Транспортной неделе» принимают участие более 15 тысяч человек из разных уголков мира.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 11:30 Сегодня Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
09:30 Сегодня Южнокурильчане поддержали идею раздельного сбора мусора
10:00 Сегодня Больше 15 кг использованных батареек собрали жители Южно-Курильска
- 10:20 Сегодня Островные автомобилисты будут проходить медосмотр по новым правилам в 2020-м году
10:50 15 Ноября Островные школьники стали соавторами нового спектакля Чехов-центра
- 12:30 15 Ноября Юные легкоатлеты посоревнуются в областном центре
11:10 15 Ноября Лучших пейнтболистов выбрали на Сахалине
- 14:00 15 Ноября Островитянам предлагают создать новогоднее настроение
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?