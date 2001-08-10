Глава Сахалинской области принял участие в «Транспортной неделе» в Москве

Валерий Лимаренко принял участие в «Транспортной неделе» в Москве. На международном отраслевом мероприятии губернатор Сахалинской области провел ряд важных встреч и переговоров по транспортной проблематике. В этом году «Транспортная неделя» проходила с 16 по 21 ноября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С Сергеем Ивановым – специальным представителем Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта – Валерий Лимаренко обсудил вопрос транспортной доступности Курил.

В начале этого года спецпред приезжал в Южно-Курильский район. Тогда рассматривалась возможность строительства взлетно-посадочной полосы на Шикотане. К сегодняшнему дню АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» подписал договор на технико-экономическое обоснование посадочной площадки. В первом квартале 2020 года эта работа будет завершена.

– Сейчас Шикотан оторван от Сахалина – из областного центра сюда можно попасть только через Кунашир. Появление взлетно-посадочной полосы позволит ввести прямой рейс из Южно-Сахалинска. Это не только увеличит объемы пассажирских и грузовых перевозок, но и может решать экстренные задачи – к примеру, из области санитарной авиации.

– Для нашей островной области развитие воздушного сообщения ставится во главу угла. Необходимо устранять транспортное неравенство, создавать условия, чтобы все сахалинцы и курильчане имели возможность свободно передвигаться по островам и выезжать за пределы родного региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

По поручению главы региона в этом году практически в полтора раза расширилась сеть внутриобластных и межрегиональных маршрутов, ввели единые тарифы для всех пассажиров – вне зависимости от места регистрации. Возобновились рейсы из Южно-Сахалинска в Шахтерск и Ноглики. Впервые вертолетное сообщение соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. Появились регулярные рейсы из областного центра в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский. С 27 октября на островное направление вернулся крупнейший перевозчик – «Аэрофлот». Билеты на 2020 год уже поступили в продажу – «плоские тарифы» обеспечиваются за счет областного бюджета.

Значительно улучшить транспортную связь между островами позволит не только воздушное, но и морское сообщение. На полях форума Валерий Лимаренко также обсудил с руководством Росморпорта стратегию развития морских гаваней Сахалина и Курил.

Сегодня на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге строится два судна ледового класса. Каждое будет вмещать 146 пассажиров и сможет перевозить 24 контейнера с грузами. Планируется, что суда выйдут на Курильскую линию в 2021 году. Еще два судна – вместимостью 200 человек каждое – строятся на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Предполагается, что они начнут работать на паромной переправе Ванино – Холмск в 2023 году.

«Транспортная неделя» ежегодно проводится по распоряжению правительства Российской Федерации уже на протяжении 13 лет. Она включает серию общероссийских и международных мероприятий. Ключевые среди них – форум и выставка «Транспорт России». В рамках форума обсуждаются вопросы развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, водного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения отраслевых предприятий. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего транспортного сектора. В «Транспортной неделе» принимают участие более 15 тысяч человек из разных уголков мира.