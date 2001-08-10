Отдаленные островные села обеспечат качественной связью

В Москве губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством связи. Глава региона отметил, что удовлетворенность людей качеством связи станет одним из ключевых показателей эффективности работы сахалинского правительства на 2020 год. Плотное взаимодействие с Россвязью – значительный шаг в реализации этой важной социальной задачи, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

– На Сахалине и Курилах много отдаленных труднодоступных населенных пунктов. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы жители всех островных городов и сел могли пользоваться электронными сервисами. Для этого мы будем развивать сети электрической и почтовой связи, – отметил Валерий Лимаренко.

Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий подчеркнул, что соглашение станет серьезным импульсом для развития телекоммуникаций в островном регионе.

– Это значительный шаг, который позволит обеспечить жителей качественными и доступными услугами связи по всей территории. В ближайшее время мы сможем значительно сдвинуть и ускорить решение многих актуальных для отрасли вопросов, – сказал глава Россвязи.

Соглашение охватывает широкий круг актуальных направлений. В том числе развитие инфраструктуры телекоммуникаций, совершенствование системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Также соглашение предполагает обучение сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий. Еще один пункт включает разработку тематических почтовых марок, художественных маркированных конвертов и карточек, филателистической продукции.