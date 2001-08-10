Сеть газовых заправок создают на Сахалине
На Сахалине создают сеть газовых заправок. Мобильные заправочные станции появятся на острове уже в следующем году, а стационарные – в течение трех лет. Такая информация прозвучала сегодня на совещании с участием автодилеров, транспортных и пассажирских компаний. Встречу провел заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, использование метана позволяет островным автолюбителям и предпринимателям экономить. Газ примерно втрое дешевле бензина или дизтоплива. Кроме того, сахалинским водителям компенсируют затраты на переоборудование машин под экологически чистое топливо – до 70 процентов.
Уже через несколько лет воспользоваться преимуществами газа смогут жители всего острова. Так, в следующем году на Сахалине начнут работать новые передвижные заправки. Всего – от 5 до 8 станций. Они появятся в Невельске, Холмске, Долинске, Аниве, Макарове, Смирных и Охе. Ранее передвижной комплекс начал работать в Корсакове.
– По поручению губернатора мы планируем субсидировать бизнесу покупку передвижных заправок – до 70 процентов на приобретение техники. Причем, взаимодействовать будем на особых условиях. Поддержим тех предпринимателей, которые хотят работать в районах, где еще нет газовых станций, – отметил Владимир Сидоренко.
Также на островах будут возводить стационарные заправки. Сейчас одна такая станция работает в Южно-Сахалинске. Еще одну откроют в островной столице до конца года. А в течение трех лет обустроят комплексы в Поронайске, Тымовском и Ногликах. В результате газовые заправки появятся на всей протяженности дороги «Южно-Сахалинск–Оха». Это позволит пассажирским и транспортным компаниям беспрепятственно перемещаться по всей области, используя экономически выгодный метан.
Кроме того, бизнесмены рассказали зампреду о мерах поддержки, которые необходимы для более широкого использования газомоторного топлива на Сахалине. Речь шла о компенсации затрат на покупку специального оборудования и помощи с выплатами по лизинговым платежам.
– Субсидирование затрат на покупку новых машин, работающих на газомоторном топливе, просто необходимо. Такая помощь была бы очень существенна для предпринимателей. Например, я работаю на старых дизельных автобусах. Переоборудовать их нельзя по техническим причинам, поэтому мне придется приобретать новые машины. Если в области построят сеть специальных заправок и организуют меры поддержки, я остановлюсь на покупке именно газовой техники, – подчеркнул предприниматель Роман Дин.
Отметим, ускорение газификации региона и перевод автотранспорта на экологически чистое топливо – задача, которую перед правительством области поставил губернатор Валерий Лимаренко.
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