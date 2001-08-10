С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
С начала года 315 многодетных семей получили выплаты на покупку жилья. Общая сумма выделенных средств составила более полумиллиарда рублей. Мера поддержки действует для сахалинских многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Как ТИА "Острова" напомнили в региональном правительстве, единовременная выплата введена в Сахалинской области с 2014 года. Она составляет половину стоимости жилого помещения или расходов на его строительство, но не более 2-х миллионов рублей.
Семья Бушуевых проживала в квартире площадью 52 квадратных метра. С рождением третьего ребенка возникла потребность увеличить свою жилплощадь. Около месяца назад они отметили новоселье.
– На покупку нового жилья мы направили единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей, средства материнского капитала, а также взяли ипотеку. Сейчас мы живем в просторной трехкомнатной квартире, у всех есть свои комнаты, мы рады. Сложности в сборе документов у нас не возникло. На получение выплаты и приобретение квартиры ушло не более двух месяцев, – рассказала мать троих детей Инна Бушуева.
Сейчас в островном регионе для многодетных семей предусмотрен большой пакет мер соцподдержки. Например, это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума при рождении третьего ребенка или последующих. А семьям с четырьмя и более детьми, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение жилья. В среднем она составляет до 7,5 миллиона рублей на семью в зависимости от ее состава и места приобретения жилья.
За получением дополнительной информации и назначением выплат необходимо обращаться в ГКУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области» по месту жительства.
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