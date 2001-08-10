Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
На бывшем участке Минобороны в Южно-Сахалинске впервые построят жилье и социальные объекты. Строительную площадку готовят на улице Украинской. Здесь появятся в том числе новые школа и детский сад. Ранее земля безвозмездно перешла в собственность региона. Соглашение о передаче около 40 неиспользуемых военным ведомством земельных участков весной этого года подписали губернатор Валерий Лимаренко и Министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Так, один из земельных участков площадью более 143 гектаров расположен в районе улицы Украинской, 1. Сейчас здесь находится пустырь и разрушенные постройки. Эту территорию планируется разделить на две части. Около 123 гектаров отдадут под строительство жилья, объектов образования и культуры. Остальную площадь будут использовать под строительство сборного пункта военного комиссариата.
Чтобы начать развивать эту территорию, необходимо подготовить градостроительную документацию. Администрация Южно-Сахалинска разработает проекты планировки и межевания. Ориентировочно на это потребуется около двух лет.
Еще один участок, который планируется к передаче в ближайшее время, расположен в районе улиц Учительской и Хлебной. Сейчас здесь находятся заброшенные медицинские склады. В планах администрации – строительство многоквартирных жилых домов.
Также к передаче в более долгосрочной перспективе согласованы еще 7 участков. Требуется передислокация расположенных на них объектов военной инфраструктуры. Между тем, муниципалитет уже имеет понимание по их использованию. К примеру, на территории в планировочном районе Хомутово (пересечение улицы Ермака и улицы 1-й Октябрьской) планируют строительство школы на 1000 мест, на пересечении улицы Крайней и проспекта Мира – школы на 400 мест. Предполагается также строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения на участке северо-западнее перекрестка проспекта Победы и улицы Ленина и строительство продолжения улицы Вокзальной от проспекта Победы на север.
Напомним, в Сахалинской области в течение нескольких десятилетий пустовал ряд участков Минобороны. О том, что их можно использовать на благо муниципалитетов, говорили давно. Однако в практическую плоскость вопрос перешел лишь в этом году, при участии нового руководителя области. Достигнута договоренность о передаче региону неиспользуемых участков Минобороны в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Южно-Курильском, Курильском, Холмском, Смирныховском, Макаровском и Томаринском районах.
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