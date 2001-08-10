В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера

В Южно-Сахалинске началось строительство еще одного объекта в рамках медицинского кластера. Строительно-монтажные работы по возведению лечебно-диагностического корпуса ведутся на площадке, примыкающей к консультативно-диагностическому центру. Здесь начали разбирать долгострой, на его месте через два года вырастет новое семиэтажное медицинское здание. Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО «Паралэнд», передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

– В новый корпус переедет поликлиническое отделение КДЦ – бывшая первая поликлиника, стационары дневного пребывания – они будут обустроены по самым современным стандартам, которые применяются в амбулаторном звене. Дополнительно расширим диагностические возможности – появится еще один КТ-аппарат, откроются несколько отделений для ультразвуковых исследований, центр амбулаторной хирургии. Новые мощности дадут возможность внедрить углубленные исследования – check up, это то, за чем наши жители ездят в страны Юго-Восточной Азии. В КДЦ можно будет пройти такую диагностику по полису ОМС, - рассказал главный врач консультативно-диагностического центр Олег Саяпин.

Мощности двух новых корпусов позволят разместить амбулаторные и стационарные службы, в которых регион испытывает наибольшую потребность – по сердечно-сосудистому, онкологическому, акушерско-гинекологическому, оториноларингологическому, офтальмологическому и другим профилям. Значительная общая площадь зданий – более 33 тысяч квадратных метров, и свободная планировка дают возможность развернуть отделения в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Уже ведутся переговоры о привлечении на остров передовых клиник из Японии и Южной Кореи.

- Мы приглашаем к сотрудничеству зарубежные клиники, институты, которые уже зарекомендовали себя на мировом рынке инновационными технологиями, системами логистики. В первую очередь, рассчитываем на то, что наши жители смогут получать медицинские услуги, не уступающие по качеству и уровню сервиса зарубежным клиникам. Во-вторых, это будет способствовать развитию медицинского туризма, даст конкурентное преимущество на медицинском рынке тихоокеанского региона, - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Кроме мощностей консультативно-диагностического центра медицинский кластер объединит новые объекты Сахалинской областной клинической больницы, онкологического диспансера, детской областной больницы, бальнеологические источники. Строительство, расширение, оснащение всех учреждений будет проводиться поэтапно. Уже получено подтверждение о выделении средств из федерального бюджета на возведение детского госпиталя в Южно-Сахалинске. Проектирование объекта запланировано на первое полугодие следующего года, после чего начнется строительство.