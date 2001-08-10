Сахалинские предприятия ЖКХ задолжали за электроэнергию больше 9 млн рублей
ПАО «ДЭК» обновил списки предприятий жилищно-коммунального хозяйства, имеющих просроченную задолженность за потребленную электроэнергию. В ноябрьский антирейтинг компании вошло семь сахалинских компаний. Долг в общей сложности 9,84 млн рублей.
Как ТИА "Острова" рассказали в Сахалинэнерго, на начало ноября общий долг всех сахалинских предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию составил 168,90 млн рублей. Самыми крупными должниками ноябрьского антирейтинга являются МУП МО «ХГО Водоканал» г. Холмска – по состоянию на 25 ноября долг составил 2,7 млн рублей; МУП «Тепловые сети» из с. Чехов Холмского района – по состоянию на 25 ноября - 1,8 млн рублей; ООО «Ресурс Холдинг» г. Макарова – 1,07 млн рублей. С общим списком можно ознакомиться на сайте «ДЭК».
Антирейтинг составлен ПАО «ДЭК» с учетом совокупности ряда факторов: размер задолженности; выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения; количество периодов образования задолженности.
В отношении большей части компаний-неплательщиков на данный момент возбуждено исковое и исполнительное производство, на ряд объектов предприятий-должников введены ограничения в подаче электроэнергии, не влияющие на обеспечение тепло- и водоснабжением населения.
Сахалинэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»), выполняющий по агентскому договору функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности ПАО «Сахалинэнерго», отмечает, неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.
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