Шесть километров газопровода проложили в Корсакове с начала года
В Корсакове проходят масштабные работы по газификации. В этом году в портовом городе проложили около 6 километров магистрального газопровода и 20 километров газораспределительных сетей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– До конца года нам осталось завершить около 200 метров газопровода. После этого приступим к обустройству выходов труб из земли – сварке кранов и опрессовке системы. Также начнем подготовку к работам следующего года, – рассказал представитель подрядной организации Максим Усачев.
Улица Буссе расположена в частном секторе Корсакова. Здесь уже завершена прокладка газопровода низкого давления. У каждого дома вывели участок трубы, к которому горожане смогут подключиться после подписания договоров. Подать газ жителям планируется к 2021 году.
– Радует, что областные власти наконец сдвинули вопрос газификации Корсакова с «мертвой точки». Сейчас на нашей улице практически все топят печи углем. На отопление одного дома за зиму уходит до 10 тонн топлива. Это очень дорого по цене. С другой стороны, страдает наше здоровье – в воздухе постоянная копоть. Переход на газ поможет сэкономить наши средства и решить проблему экологии, – рассказала Ольга Медведева, которая проживает на улице Буссе.
Чтобы улучшить экологическую ситуацию в ближайшие годы в городе также откажутся от угольных котельных. Работы в этом направлении уже ведутся.
Так, в этом месяце на базе корсаковской ТЭЦ начали возведение котельной на голубом топливе. Строители сейчас забивают сваи под основание фундамента. Приступить к пусконаладочным работам на котельной планируется к концу 2021 года. После ввода в эксплуатацию она заменит сразу три действующих угольных котельных и будет отапливать около трети всего города. Также в строй планируется ввести еще два объекта на газе, в том числе крупнейшую котельную Корсакова – ЦРК. Это позволит полностью перевести централизованное отопление города с угля на газ.
Газ до 2025 года появится также в селах городского округа. Так, в Раздольном сети проложат уже в следующем году. Кроме того, сегодня ведется подготовка к проектированию газификации сел 1-я Падь, 2-я Падь, 3-я Падь, Соловьевка и Дачное. Начало строительства сетей в населенных пунктах запланировано на 2022 год. Тем временем, местная администрация завершает сбор заявок для газификации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.
Напомним, вопросы, связанные с ускорением газификации Корсаковского и других районов Сахалинской области Валерий Лимаренко в начале этого года обсуждал с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Областные власти, отметил руководитель региона, заинтересованы в скорейшем подключении к газу частного сектора и объектов коммунальной инфраструктуры.
Переговоры прошли успешно. В итоге на газификацию Корсаковского района в 2019 году из областного бюджета поступило около 238 миллионов рублей. В следующем году сумма субсидии будет увеличена более чем в два раза и достигнет 589 миллионов рублей. Всего же на газификацию портового города и близлежащих сел власти региона направят около 2,8 миллиарда рублей.
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