«Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения

Четыре сахалинских медучреждения получат статус «Доступной поликлиники». С таким предложением выступили представители движения «Серебряные волонтеры», а региональный минздрав его поддержал. Об этом стало известно стало известно в ходе рабочего совещания, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

– По итогам мониторинга, проведенного «серебряными волонтерами», называться «Доступными поликлиниками» могут центральные районные больницы Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиника №4 Южно-Сахалинска. Еще три медицинских учреждения - Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер, поликлиника №2 Южно-Сахалинска и ЦРБ поселка Смирных – смогут получить почетное звание уже в ближайшее время, - сообщил министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко по селекторной связи связался с главами муниципалитетов и уточнил: действительно ли их учреждения достойны звания «Доступная поликлиника». Руководители районов доложили, что «серебряные волонтеры» и сотрудники медучреждений провели большую совместную работу по улучшению качества медпомощи. В результате, ожидание приема терапевта сократилось до 2 дней, а врачей-специалистов – до 7 дней.

На совещании пояснили, что в перечень критериев «Доступной поликлиники» также вошли такие показатели, как выдача талонов на повторные приемы, дополнительные консультации, оперативность работы с амбулаторной картой, соответствие времени приема данным, указанным в талоне. В дальнейшем медучреждения, которые будут показывать стабильно высокие результаты работы, получат специальные таблички.

– Включение однажды учреждения в список «Доступных поликлиник» не означает, что оно навсегда будет там. Если произойдет сбой в работе, то регулярный мониторинг это покажет и звание будет снято, ­­– отметил Владимир Ющук.

Напомним, в этом году глава области Валерий Лимаренко инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 1100 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 миллиарда рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.

Кроме того, в 2019 выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры.