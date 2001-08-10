«Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
Четыре сахалинских медучреждения получат статус «Доступной поликлиники». С таким предложением выступили представители движения «Серебряные волонтеры», а региональный минздрав его поддержал. Об этом стало известно стало известно в ходе рабочего совещания, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– По итогам мониторинга, проведенного «серебряными волонтерами», называться «Доступными поликлиниками» могут центральные районные больницы Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиника №4 Южно-Сахалинска. Еще три медицинских учреждения - Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер, поликлиника №2 Южно-Сахалинска и ЦРБ поселка Смирных – смогут получить почетное звание уже в ближайшее время, - сообщил министр здравоохранения региона Владимир Ющук.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко по селекторной связи связался с главами муниципалитетов и уточнил: действительно ли их учреждения достойны звания «Доступная поликлиника». Руководители районов доложили, что «серебряные волонтеры» и сотрудники медучреждений провели большую совместную работу по улучшению качества медпомощи. В результате, ожидание приема терапевта сократилось до 2 дней, а врачей-специалистов – до 7 дней.
На совещании пояснили, что в перечень критериев «Доступной поликлиники» также вошли такие показатели, как выдача талонов на повторные приемы, дополнительные консультации, оперативность работы с амбулаторной картой, соответствие времени приема данным, указанным в талоне. В дальнейшем медучреждения, которые будут показывать стабильно высокие результаты работы, получат специальные таблички.
– Включение однажды учреждения в список «Доступных поликлиник» не означает, что оно навсегда будет там. Если произойдет сбой в работе, то регулярный мониторинг это покажет и звание будет снято, – отметил Владимир Ющук.
Напомним, в этом году глава области Валерий Лимаренко инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 1100 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 миллиарда рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.
Кроме того, в 2019 выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
18:00 28 Ноября Здание интерната в Горнозаводске будет более доступным для инвалидов
- 17:30 28 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 13:00 28 Ноября Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 17:00 Вчера Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 13:00 Вчера «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
- 13:00 2 Декабря Минстрой согласовал программу по переселению охинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?