Островной стартап оценили на выставке высоких технологий в Якутии

Сахалинский стартап оценили на выставке высоких технологий в Якутии.С проектом ознакомился вице-премьер российского правительства – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Интеллектуальную систему видеонаблюдения для геомаркетинга представили на дальневосточном форуме «Умный город–комфортная среда для жизни», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Ко мне подошел полномочный представитель Президента РФ На Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он поддержал мою идею и сказал, что её можно задействовать в рамках «Безопасного города». Назвал разработку «интересной», – отметил автор идеи Евгений Соболев.

В основе проекта – камеры, компьютер и нейронная сеть, умеющая считать людей и перемещающуюся технику. Такая функция была бы полезна предпринимателям, которые хотят открыть торговую точку. С помощью программно-аппаратного комплекса можно предугадать, какая посещаемость будет у магазина. Технологией заинтересовались компании МТС и «Ростелеком».

Проект островитянина также будет показан на финальном этапе «Стартап Экспедиции». Он пройдет в Москве в середине декабря. Победитель получит путевку на международную конференцию Startup Village, которая пройдет в мае 2020 года. Кроме того, лучшие проекты получат финансирование – 2 миллиона рублей.