Выплату на детей, не посещающих детсад, получаю больше 600 семей на Сахалине
Более 600 сахалинских семей получают новую выплату на детей, не посещающих детский сад. Размер ежемесячной материальной помощи составляет более 14,5 тысяч рублей. На эти деньги могут рассчитывать семьи, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые не посещают дошкольные учреждения, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Всего эту меру социальной поддержки получают 647 островных семей.
– Очень хорошо, что теперь выплачивают ежемесячную компенсацию, если ребенок не ходит в государственный садик, потому что нет мест. Еще каждый месяц мы получаем детское пособие и выплату на питание для детей до 3 лет. Все расходы на ребенка, конечно, не покрываются, но это действительно реальная помощь, – считает молодая мама Полина Труш.
Кроме того, уже более 3 тысяч подарочных наборов при выписке из роддома получили родители малышей, рожденных с 1 апреля этого года. Также они могут воспользоваться ежемесячной выплатой на питание детей до 3 лет в размере более 2 тысяч рублей.
При рождении первого ребенка всем островным семьям предоставляется единовременная выплата – более 50 тысяч рублей, а мамы в возрасте от 19 до 25 лет вправе рассчитывать на областной материнский капитал в размере 150 тысяч рублей. За рождение второго ребенка островитяне получают более 200 тысяч рублей. Деньги можно направить на образование детей, покупку авто, ремонт жилья и оплату медицинских услуг. Ранее губернатор Валерий Лимаренко поручил продлить выплаты регионального материнского капитала до 2022 года.
Отметим, сегодня в области действуют более 50 мер социальной поддержки для семей с детьми. Так, малоимущим семьям при рождении детей дополнительно предоставляется единовременная выплата на приобретение коляски и комплекта для новорожденного. Также раз в квартал они могут получить продовольственную помощь.
Различные механизмы помощи за счет регионального бюджета предусмотрены для решения жилищного вопроса семей с детьми. На улучшение жилищных условий можно направить региональный материнский капитал как за первого, так и за второго ребенка, в том числе – на погашение ипотечного кредита. С рождением второго ребенка семьям, выплачивающим ипотеку, предоставляется единовременная социальная помощь в размере 249 219 рублей.
Заключив договор с Сахалинским ипотечным агентством, семья при рождении первого ребенка может претендовать на единовременную выплату на уплату остатка основного долга в размере 500 тысяч рублей. Для семей, у которых родился второй ребенок, данная выплата увеличивается до 1 миллиона рублей.
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