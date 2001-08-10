Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет

В новом году ежемесячные выплаты при рождении первенца смогут получать больше сахалинских семей. Материальная помощь действует в России с 2018 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Выплата рассчитывается из суммы прожиточного минимума региона. Для сахалинцев и курильчан сегодня она составляет 14 536 рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

С 1 января 2020 года изменится порядок предоставления материальной помощи. Ранее ежемесячную выплату можно было получать до полуторалетнего возраста ребенка. По новым правилам – до 3 лет. Подтверждать необходимость получения матпомощи требуется ежегодно.

– Сейчас такие выплаты получают семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. С января 2020-го выплату смогут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двойной величины прожиточного минимума. То есть, расширится круг получателей выплаты, – рассказала Лилия Шванёва, советник министерства социальной защиты региона.

Сегодня материальную помощь за рождение первенца в островном регионе получают более 900 семей. С января все семьи, которым данная мера поддержки назначена до 1,5 года, вправе по окончанию этого срока обратиться в органы социальной защиты для продления выплаты до 2-летнего возраста ребенка.