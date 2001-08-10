Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
В новом году ежемесячные выплаты при рождении первенца смогут получать больше сахалинских семей. Материальная помощь действует в России с 2018 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Выплата рассчитывается из суммы прожиточного минимума региона. Для сахалинцев и курильчан сегодня она составляет 14 536 рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
С 1 января 2020 года изменится порядок предоставления материальной помощи. Ранее ежемесячную выплату можно было получать до полуторалетнего возраста ребенка. По новым правилам – до 3 лет. Подтверждать необходимость получения матпомощи требуется ежегодно.
– Сейчас такие выплаты получают семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. С января 2020-го выплату смогут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двойной величины прожиточного минимума. То есть, расширится круг получателей выплаты, – рассказала Лилия Шванёва, советник министерства социальной защиты региона.
Сегодня материальную помощь за рождение первенца в островном регионе получают более 900 семей. С января все семьи, которым данная мера поддержки назначена до 1,5 года, вправе по окончанию этого срока обратиться в органы социальной защиты для продления выплаты до 2-летнего возраста ребенка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Четыре школы Сахалина присоединились к экоуроку
09:50 Сегодня Японии предложили участвовать в перспективных сахалинских проектах
- 09:20 Сегодня Пожарные потушили склад в Южно-Сахалинске
- 11:00 Сегодня Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
18:00 28 Ноября Здание интерната в Горнозаводске будет более доступным для инвалидов
- 17:30 28 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 13:00 28 Ноября Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 11:00 Сегодня Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 17:00 3 Декабря Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?