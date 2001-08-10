Десять тысяч "квадратов" жилья будут строить в Холмском районе ежегодно
В Холмском районе будут строить 10 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Переехать в новые квартиры смогут жильцы аварийных и ветхих домов. Строительство развернется во всех населенных пунктах муниципалитета, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Так, в селе Правда сегодня возводят дом на 87 квартир. Сдача четырехэтажки намечена на февраль 2020 года. Сюда переедут в том числе островитяне, чьи дома были признаны аварийными. В течение двух лет в населенном пункте введут в эксплуатацию 7 тысяч квадратных метров жилья.
Кроме того, сразу два новых дома сейчас возводят в Холмске – на улицах Школьная и Советская. Переселенцы отметят новоселье в 2021 году.
– Еще 7 тысяч «квадратов» мы возведем на улице 60 лет Октября в райцентре. Предварительно, дом появится на месте снесенной девятиэтажки рядом с детским садом «Улыбка». Там у нас будет 160 квартир. Сейчас мы готовим конкурсную документацию, – рассказал глава муниципалитета Алексей Летечин. – В целом, планируем вводить в эксплуатацию не менее 10 тысяч квадратных метров ежегодно. Это необходимо, чтобы справиться с задачей, которую перед нами поставил губернатор Валерий Лимаренко – ускоренно переселять людей из аварийного жилья.
Ранее в этом году новоселье отметили жители села Костромское. Там в эксплуатацию ввели дом на 46 квартир.
Напомним, в этом году Сахалинская область в 4 раза перевыполнила план федерального Минстроя по расселению из аварийного жилья. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе расселили 7,6 тысячи квадратных метров жилфонда, признанного непригодным на 1 января 2017 года. Чтобы скорейшим образом решить проблему, сахалинские власти в этом году втрое увеличили финансирование программы по расселению – до 4 миллиардов рублей. В результате была достигнута крупная победа – новоселье отметили более 160 семей из 7 районов области. Сданы 7 новостроек в 5 муниципальных образованиях. До конца 2019-го на островах расселят еще 30 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.
Растут и общие объемы жилищного строительства – если в прошлом году на Сахалине и Курилах возвели около 265 тысяч квадратных метров, то к концу этого – планируется перешагнуть планку в 300 тысяч. Задача на 2020 год – 430 тысяч «квадратов», а далее – по 500 тысяч ежегодно.
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