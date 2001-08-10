ВТБ Лизинг в Якутске начал продажи в лизинг легковых автомобилей
ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) передал первый легковой автомобиль лизингополучателю в Якутске. Клиент получил новый автомобиль KIA SPORTAGE в рамках программы KIA Leasing. Поставщиком выступил официальный дилер марки на территории Республики Саха ООО «КОЛМИ». Компания-клиент занимается строительством и содержанием автомобильных дорог. Автолизинг должен стать одним из основных сегментов для работы представительства ВТБ Лизинг в столице Якутии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.
ВТБ Лизинг открыл представительство в Якутске в октябре этого года. Региональная сеть компании в настоящий момент включает точки присутствия в 60 городах России. Новое подразделение предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям и компаниям региона оперативно приобретать в лизинг автотранспорт, строительную и специальную технику, промышленное оборудование российских и зарубежных производителей. ВТБ Лизинг активно сотрудничает с крупным бизнесом, присутствующим в регионе. Открытие подразделения должно помочь интенсифицировать работу с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в частности, нарастить объемы по автолизингу.
«Основная клиентская база ВТБ Лизинг в республике традиционно сформирована компаниями, работающими на Территории опережающего развития «Южная Якутия» - одном их ключевых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Появление представительства дает нам возможность расширить покрытие на весь регион и предоставить выгодные условия финансирования для гораздо большего количества клиентов, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса. Для нас крайне важно, что первый автомобиль был реализован именно по кобрендинговой программе KIA Leasing и именно с местным дилером марки. За короткий срок нам удалось выстроить качественную совместную работу. Автомобиль сегодня зачастую выгоднее приобрести в лизинг, чем в кредит или за собственные средства. Во многом этот результат достигается благодаря кобрендинговым программам с автопроизводителями. К тому же лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Поэтому бизнес все чаще обновляет автопарк через лизинговые механизмы», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.
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