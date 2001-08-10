Сеть газовых заправок построят на Сахалине от Корсакова до Охи. Такую задачу на ближайшие годы поставил перед региональным правительством губернатор Валерий Лимаренко. Ее реализация будет способствовать переводу автотехники на газ – более дешевое и экологически чистое топливо, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил губернатор, областные власти добиваются усиления конкуренции на топливном и продовольственном рынках для того, чтобы сдерживать цены. Это задача нового министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия.

– Добиться нормальных цен на топливо можно за счет перевода автотранспорта на газомоторное топливо. Оно примерно в 2-3 раза дешевле бензина, ДТ, электричества. В планах региональных властей, помимо строительства газозаправок, разработать совместно с дилерами и предложить льготные условия для покупателей газовой техники. Увеличить меры поддержки для стимулирования перевода автотехники на газ: кредиты, скидки, иные преференции, – отметил Валерий Лимаренко.

На продовольственном рынке областные власти планируют расширить сеть социальных магазинов (с наценкой на продукты питания не более 15 процентов). Сейчас их 121. Делается упор на развитие сети местных сельхозпроизводителей и активизацию ярмарочной торговли. Ряд торговых сетей: магазины «Первый семейный», «Столичный», Островной», «Верный», «Матрешка», «Золушка», «Зодчий» уже сегодня запустили программы скидок от 3 до 10 процентов для людей со скромным достатком.

– Такие решения можно только приветствовать, это говорит о социальной ответственности бизнеса. Приглашаем и других сахалинских предпринимателей расширять социальные инициативы, развивать программы лояльности, – сказал Валерий Лимаренко.

Для повышения конкуренции на продовольственном рынке, добавил он, в область будут приглашать крупные социально-ориентированные сети с известными брендами.

Отметим, что в 2019 году на Сахалине и Курилх на 4 процента выросли объемы производства и переработки сельхозпродукции. Так, в сравнении с 2018-м мяса и мясных продуктов получено на 1 тысячу тонн больше, на столько же – овощей, молока – на 6 тысяч тонн. Выпущено 107 новых видов продукции (мороженое, сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия, сыр «Моцарелла», низколактозное молоко и сливки). Открыто 3 новых производства: молокоперерабатывающий цех в Холмском районе, хлебопекарня в Тымовском и цех по производству мороженого в Поронайске.

В планах на 2020 год – ввод в эксплуатацию завода по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки в Анивском районе, цеха по переработке мяса мощностью 5 тонн в смену в Ногликском районе. С вводом бройлерного производства на АО «Птицефабрика «Островная» выработка мяса птицы увеличится более чем втрое. В Анивском районе также запустят цех по промышленному производству сыровяленой продукции с экспортным потенциалом.