Мост может связать Сахалин и материк в 2035 году
Проект строительства моста на материк может быть реализован к 2035 году. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал в эфире программы «Острова. Главное. Специальный выпуск», передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Российские железные дороги уже ведут предпроектные работы. Они попадают в планы социально-экономического развития РЖД и нашего региона. Считаем, что предельный срок строительства – 2035 год, оптимисты говорят о 2030-ом, – сказал Валерий Лимаренко.
По его мнению, реализация данного проекта даст толчок развития всему Дальнему Востоку.
– Наши незамерзающие порты – Корсаковский, Невельский, Поронайский – сразу будут иметь другое значение. Через нас будут проходить грузы из Японии в Европу. В этом случае вдоль железной дороги можно выстраивать различные производства, связанные с переработкой газа, нефти, другого сырья. Это важная стратегическая задача. Государство проводит сейчас большую работу по развитию экономики Дальнего Востока. Мост Сахалин-материк может стать стержнем этого развития, – пояснил губернатор.
Напомним, строительство железнодорожной линии Селихино (Хабаровский край) – Ныш (Сахалинская область) включено в один из национальных проектов – «Железнодорожный транспорт и транзит», входящий в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.
Предполагается, что соединение острова с материком даст возможность ускорить контейнерные перевозки и увеличить их объем в 4 раза. Общая длина железнодорожной линии Селихино – Ныш – более 580 км. Прорабатываются два варианта перехода – мост и тоннель. По первому – наработок больше. Определены профили с разными уклонами, ведется моделирование русловых процессов, воздействия на опоры моста волн, льда и ветра. Но окончательное решение не будет принято, пока эксперты досконально не изучат оба варианта.
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